Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富な農家や土地管理者向けに、最良の農薬適用技術と必須の安全対策を示す45秒の魅力的なビデオセグメントを開発してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで魅力的であり、画面上のデモンストレーションと活気ある情報豊富なボイスオーバーを組み込み、HeyGenのAIアバターを使用して効果的に提示します。
サンプルプロンプト2
緊急対応チームや農薬保管施設の近くで働く人々を対象に、農薬の偶発的な曝露に対する即時の緊急手順と応急処置を詳述した30秒の簡潔な啓発ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは緊急性がありながらも明確で、鮮明でインパクトのあるビジュアルと直接的で簡潔な声を特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して多言語での配信が可能です。
サンプルプロンプト3
農業地域の一般教育、学校グループ、地域ボランティア向けに、農薬安全トレーニングビデオの重要性を強調する60秒の教育的な作品をデザインしてください。このビデオは、アニメーション要素と温かく励ますナレーターを備えた親しみやすいビジュアルスタイルを必要とし、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して効率的に構築されます。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

農薬安全ビデオの作成方法

AIアバターとインテリジェントな機能を使用して、プロフェッショナルな農薬安全トレーニングビデオを簡単に制作し、チームの効果的な教育を確保します。

1
Step 1
テンプレートまたはスクリプトを選択
ライブラリから事前にデザインされた**農薬安全ビデオテンプレート**を選択するか、スクリプトを貼り付けて、スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して即座にビデオを生成します。これにより、重要なトレーニングコンテンツの堅実な基盤が提供されます。
2
Step 2
AIアバターとボイスを追加
リアルな**AIアバター**を使用して、複雑な情報を明確に提示するビデオを強化します。強力なボイスオーバー生成を使用して、多様な声と言語から選択し、視聴者を引き付けます。
3
Step 3
キャプションとブランディングを適用
正確な字幕/キャプションを自動生成することで、理解とアクセスを向上させます。会社のロゴとブランドカラーを統合し、プロフェッショナルな外観を維持するために**AIキャプションジェネレーター**を活用します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
ビデオを完成させ、YouTubeや社内の**トレーニング**ポータルなどのプラットフォーム用にさまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートします。エクスポート機能を使用して、高品質なコンテンツを共有し、効果的に教育と情報提供を行います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングのエンゲージメントと記憶を向上

AIを活用したビデオを利用して、トレーニング生の間で重要な農薬安全情報のエンゲージメントを高め、記憶を改善します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして農薬安全ビデオを効率的に作成するのを助けますか？

HeyGenは、スクリプトを魅力的なAI駆動のビデオに変換し、リアルなAIアバターと多様なテンプレートを特徴とすることで、説得力のある農薬安全ビデオの作成プロセスを簡素化します。これにより、ユーザーは高品質なトレーニングビデオを迅速かつ効果的に制作できます。

HeyGenは農薬安全トレーニングビデオ用のAIアバターを提供していますか？

はい、HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバターと高度なAIボイスアクターを提供しており、農薬安全トレーニングビデオのナレーションに最適です。これにより、安全対策と農薬の安全な取り扱いに関する重要な情報をプロフェッショナルかつ一貫して提供できます。

HeyGenは農薬適用トレーニングをどのようにしてアクセスしやすくしていますか？

HeyGenは、強力な多言語ボイスオーバーとAIキャプションジェネレーターを提供し、農薬適用トレーニングビデオを世界中の視聴者にアクセスしやすくしています。これにより、安全対策に関する複雑な教育が誰にでも理解しやすくなります。

農薬の安全な取り扱いに関する教育ビデオを作成するために、事前にデザインされたテンプレートを使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、農薬の安全な取り扱いに焦点を当てた教育ビデオの作成を簡素化する包括的なテンプレートライブラリを備えています。これらのテンプレートは、個人用保護具と全体的な農薬安全に関する効果的なトレーニングコンテンツを開発するのに理想的です。