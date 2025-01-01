パーソナルトレーナー指導ビデオの作成方法

HeyGenのシームレスなスクリプトからのテキストビデオでフィットネスビデオ制作を向上させ、より多くのクライアントを引き付けましょう。

165/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
自宅でのワークアウトガイダンスを求めるクライアントを対象に、1つのエクササイズの正しいフォームを具体的に示す90秒のダイナミックなワークアウトビデオをデザインします。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで、動きのクローズアップショットを明確にし、音声はHeyGenの字幕/キャプションで強化されたモチベーショナルなもので、重要なキューを強調し、エクササイズビデオライブラリに貴重な追加となります。
サンプルプロンプト2
オンラインコンテンツの質を向上させたいトレーナーを対象に、パーソナルトレーナービデオのポストプロダクション編集のヒントに焦点を当てた2分間の情報ビデオを作成します。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用してBロール映像やトランジションを組み込む可能性のある洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルを必要とし、視聴者に重要な編集技術を案内するための明確で明瞭なボイスオーバーを提供し、コンテンツを際立たせます。
サンプルプロンプト3
オンライントレーニングビジネスのためにパーソナルトレーナー指導ビデオを作成することを奨励するための45秒のプロモーションビデオを開発します。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、そしてインスパイアリングであり、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して構造化されたコース概要を示します。音声はアップビートで説得力があり、潜在的なクライアントやトレーナーにプラットフォームのコンテンツを参加または作成することを奨励します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

パーソナルトレーナー指導ビデオの作成方法

プロフェッショナルで魅力的なワークアウトビデオを簡単に制作し、エクササイズライブラリを構築し、クライアントに明確なガイダンスを提供しましょう。

1
Step 1
テンプレートとスクリプトを選択
適切なテンプレートを選ぶか、ゼロから始めましょう。エクササイズ、キュー、モチベーションポイントを概説するスクリプトを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、書かれたコンテンツを簡単にビジュアル指示に変換できます。
2
Step 2
ビデオコンテンツを生成
スクリプトを実現させましょう。AIアバターを使用してエクササイズを示すか、個人的なタッチを加えるために自分の声でボイスオーバーを録音します。これにより、ワークアウトビデオの一貫した高品質な配信が保証されます。
3
Step 3
ビジュアルとキャプションで強化
明確さとアクセシビリティを向上させます。メディアライブラリから関連するストック映像や画像を組み込むか、字幕/キャプションを追加して、音声がオフでもすべての視聴者が指示を簡単にフォローできるようにします。
4
Step 4
ライブラリをエクスポートして整理
アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォーム向けにビデオを最終調整します。準備が整ったら、高品質なパーソナルトレーナー指導ビデオをダウンロードして、包括的なエクササイズビデオライブラリを構築し整理します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なソーシャルメディアクリップを制作

.

フィットネスビデオ制作を促進し、オンラインプレゼンスを拡大するための魅力的なソーシャルメディアビデオコンテンツを迅速に作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてパーソナルトレーナーが指導ビデオを効率的に作成するのを助けますか？

HeyGenは、AIアバターを使用してスクリプトをダイナミックなビジュアルに変換することで、パーソナルトレーナーが指導ビデオを迅速に作成できるようにします。この革新的なアプローチは、従来の撮影方法と比較してフィットネスビデオ制作を効率化し、時間を大幅に節約します。

HeyGenは高品質なワークアウトビデオを制作するためにどのような技術的ツールを提供していますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなワークアウトビデオのための高度な技術ツールを提供しており、シームレスなボイスオーバー生成や自動字幕/キャプションを含みます。HeyGenを使用すると、さまざまなテンプレートやアスペクト比のリサイズを活用して、複雑なビデオ編集ソフトウェアを使用せずに最適なビデオコンテンツの作成とポストプロダクション編集が可能です。

HeyGenは私のエクササイズビデオライブラリのブランディングと整理を手助けできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供しており、ロゴやブランドカラーをエクササイズビデオライブラリに直接組み込むことができます。これにより、一貫したプロフェッショナルな外観が確保され、認知度の高いオンライントレーニングビジネスの構築に重要です。

HeyGenを使用してさまざまなプラットフォーム向けにパーソナルトレーナービデオをカスタマイズおよび適応させることは可能ですか？

はい、HeyGenはさまざまなプラットフォームやターゲットオーディエンス向けにパーソナルトレーナービデオを簡単にカスタマイズできます。アスペクト比のリサイズや多様なテンプレートを使用することで、ビデオコンテンツがどのソーシャルメディアやウェブサイトにも最適化され、ビデオコンテンツ作成の柔軟性が向上します。