ペルソナトレーニングビデオの作成: 簡単なAIソリューション

HeyGenのAIアバターを活用した魅力的なオンライントレーニングで、ペルソナ開発を革新します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

HRプロフェッショナルおよび採用マネージャー向けに、効果的なペルソナ開発の重要なステップを説明する60秒の情報ビデオを作成してください。視覚スタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、HRトレーニングのための複雑な情報を正確かつ簡潔に伝えます。
マーケティングアナリストおよびストラテジスト向けに、ペルソナを包括的なマーケティング戦略に効果的に統合する方法を示す30秒のダイナミックな指導ビデオを制作してください。テンポの速い視覚スタイルとインパクトのあるサウンドデザインを採用し、HeyGenのテンプレートとシーンを最大限に活用して、迅速に実行可能な洞察を提示します。
コンテンツクリエイターおよびインストラクショナルデザイナー向けに、ターゲットオーディエンスに響くペルソナトレーニングビデオを作成するプロセスを案内する50秒のユーザーフレンドリーなチュートリアルビデオをデザインしてください。視覚的なプレゼンテーションは明確でステップバイステップであり、HeyGenの字幕/キャプションを組み込んで、アクセスしやすさを確保し、重要なトレーニングコンテンツの学習を強化します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ペルソナトレーニングビデオの作成方法

リアルなペルソナを特徴とする魅力的なトレーニングビデオを簡単に制作し、ターゲットオーディエンスを生き生きと表現して効果的で一貫した学習体験を提供します。

Step 1
ペルソナスクリプトを作成
ペルソナの特徴とトレーニングコンテンツを詳述したスクリプトを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、ナラティブを視覚形式に変換します。
Step 2
デジタルアバターを選択
特定のペルソナを視覚的に表現するために、多様なデジタルアバターのライブラリから選択し、トレーニングのための親しみやすく一貫したプレゼンターを確保します。
Step 3
ブランディング要素を追加
ビデオにロゴやブランドカラーを含むブランディングコントロールを適用し、プロフェッショナルで一貫したビジュアルアイデンティティを確保します。
Step 4
リアルなボイスオーバーを生成
HeyGenのボイスオーバー生成機能を利用して、選択したアバターに自然で魅力的な声を与え、トレーニングメッセージを効果的に伝えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なペルソナの詳細を明確化

複雑なペルソナの詳細を明確で理解しやすいビデオ形式に簡素化し、ユーザー中心のデザイン原則の理解と応用を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてペルソナトレーニングビデオの作成を効率化できますか？

HeyGenは、高度なAIアバターとテキストビデオ機能を使用して、ペルソナトレーニングビデオを効率的に作成することを可能にします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenがプロフェッショナル品質のビデオコンテンツを生成し、ペルソナ開発のためのビデオ作成時間とリソースを大幅に削減します。

一般的なトレーニングコンテンツにHeyGenを使用する利点は何ですか？

HeyGenをオンライントレーニングや従業員トレーニングコンテンツに利用することで、一貫した品質と迅速な制作が可能になります。私たちのプラットフォームは、ターゲットオーディエンスに響く魅力的でプロフェッショナルなトレーニングビデオを提供し、全体的な学習体験を向上させます。

特定のバイヤーペルソナを表現するためにデジタルアバターをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenではデジタルアバターを大幅にカスタマイズして、バイヤーペルソナを正確に体現することができます。これにより、ペルソナトレーニングビデオをより親しみやすく、影響力のあるものにすることができます。

HeyGenはプロフェッショナルなトレーニングビデオ制作のための機能を提供していますか？

もちろんです。HeyGenは、会社のアイデンティティに合わせたブランディングコントロールや、アクセシビリティのための自動字幕など、プロフェッショナルなビデオ制作に必要な包括的な機能を提供しています。これらのツールは、オンライントレーニングビデオを洗練され、一貫性のあるものにし、マーケティング戦略とユーザー中心のデザインの取り組みを向上させます。