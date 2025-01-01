スマートなデザインのためのペルソナ開発ビデオを作成

HeyGenのAIアバターを使用して、実際の顧客の洞察を得て、擬人化された表現を生き生きとさせ、アイデアを迅速に調整します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
UX/UIデザイナー向けに、ペルソナの洞察を活用してアイデアを調整する方法を示す45秒の簡潔な指導ビデオを開発してください。プロフェッショナルなビジュアル美学を採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのクリーンなトランジションと関連するストック映像を使用し、明確で自信に満ちたナレーションを添えます。
サンプルプロンプト2
ビジネスストラテジスト向けに、実際の情報に基づいたペルソナ開発の影響を示す、インスピレーションを与える90秒の証言スタイルのビデオを制作してください。HeyGenのAIアバターを使用して異なる顧客のアーキタイプを描写し、プロフェッショナルな字幕/キャプションを付けてアクセシビリティを確保し、温かく励ましのあるビジュアルスタイルとモチベーショナルなオーディオトラックを使用します。
サンプルプロンプト3
プロジェクトマネージャー向けに、既存の「擬人化された表現」から得た知識を現在のプロジェクトに適用する方法を強調する、30秒の内部コミュニケーションビデオを迅速に生成してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで視覚的に駆動され、重要なポイントが強調され、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してさまざまなプラットフォームに簡単に適応できます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ペルソナ開発ビデオの作成方法

魅力的なビデオペルソナでターゲットオーディエンスを生き生きとさせましょう。これらのステップを使用して、顧客の洞察を効果的に伝え、デザインとマーケティングの取り組みを調整します。

1
Step 1
ペルソナプロファイルを作成
ターゲットオーディエンスの主要な特徴、目標、課題を概説することから始めます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、ペルソナのストーリーを効果的に構築し、すべての実際の情報を確実に捉えます。
2
Step 2
ペルソナの視覚的表現を選択
擬人化された表現を最もよく体現するAIアバターを選びます。この視覚要素は、ステークホルダーが「実際の顧客」とその独自の視点に感情的に結びつくのを助けます。
3
Step 3
ペルソナのスクリプトを追加
詳細なペルソナスクリプトをHeyGenに貼り付けます。スクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、書かれたプロファイルを自動的に魅力的なビデオに変換し、「ペルソナ」を生き生きとさせます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
完成したペルソナビデオを確認し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに合わせて調整します。この明確なビデオコミュニケーションは、チーム間での「アイデアの調整」を助け、「実際の顧客と共にデザインする」ための基盤を提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育コンテンツとコースを作成

ターゲットオーディエンスに関する内部チームや外部パートナーを教育するための包括的なペルソナ開発コースを制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして効率的にペルソナ開発ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、迅速にペルソナ開発ビデオを作成することができます。これにより、アイデアを調整し、ターゲットオーディエンスや実際の顧客に関する洞察を効果的に伝えることができます。

魅力的なペルソナのために実際の顧客の洞察を活用する最良の方法は何ですか？

HeyGenを使用すると、研究を動的な擬人化された表現に変えることができます。AIアバターとナレーション生成を活用して、ターゲットオーディエンスに関する実際の情報を生き生きとさせ、ペルソナをより効果的にします。

HeyGenは「ペルソナ101」のような短くてインパクトのあるビデオコンテンツの制作を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは「ペルソナ101」ガイドのような簡潔で情報豊富なビデオコンテンツの制作に最適です。テンプレートとシーン、スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、知識を活用し、インパクトのある説明ビデオを簡単に制作できます。

ターゲットオーディエンスのペルソナビデオを作成する際のカスタマイズをHeyGenはどのようにサポートしますか？

HeyGenはカスタムロゴや色を含む広範なブランディングコントロールを提供し、ペルソナ開発ビデオが会社のアイデンティティに完全に一致するようにします。これにより、実際の顧客の洞察を活用しながら、ターゲットオーディエンスに対してプロフェッショナルで一貫したブランドメッセージを維持できます。