Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
UX/UIデザイナー向けに、ペルソナの洞察を活用してアイデアを調整する方法を示す45秒の簡潔な指導ビデオを開発してください。プロフェッショナルなビジュアル美学を採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのクリーンなトランジションと関連するストック映像を使用し、明確で自信に満ちたナレーションを添えます。
ビジネスストラテジスト向けに、実際の情報に基づいたペルソナ開発の影響を示す、インスピレーションを与える90秒の証言スタイルのビデオを制作してください。HeyGenのAIアバターを使用して異なる顧客のアーキタイプを描写し、プロフェッショナルな字幕/キャプションを付けてアクセシビリティを確保し、温かく励ましのあるビジュアルスタイルとモチベーショナルなオーディオトラックを使用します。
プロジェクトマネージャー向けに、既存の「擬人化された表現」から得た知識を現在のプロジェクトに適用する方法を強調する、30秒の内部コミュニケーションビデオを迅速に生成してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで視覚的に駆動され、重要なポイントが強調され、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してさまざまなプラットフォームに簡単に適応できます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効率的にペルソナ開発ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、迅速にペルソナ開発ビデオを作成することができます。これにより、アイデアを調整し、ターゲットオーディエンスや実際の顧客に関する洞察を効果的に伝えることができます。
魅力的なペルソナのために実際の顧客の洞察を活用する最良の方法は何ですか？
HeyGenを使用すると、研究を動的な擬人化された表現に変えることができます。AIアバターとナレーション生成を活用して、ターゲットオーディエンスに関する実際の情報を生き生きとさせ、ペルソナをより効果的にします。
HeyGenは「ペルソナ101」のような短くてインパクトのあるビデオコンテンツの制作を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは「ペルソナ101」ガイドのような簡潔で情報豊富なビデオコンテンツの制作に最適です。テンプレートとシーン、スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、知識を活用し、インパクトのある説明ビデオを簡単に制作できます。
ターゲットオーディエンスのペルソナビデオを作成する際のカスタマイズをHeyGenはどのようにサポートしますか？
HeyGenはカスタムロゴや色を含む広範なブランディングコントロールを提供し、ペルソナ開発ビデオが会社のアイデンティティに完全に一致するようにします。これにより、実際の顧客の洞察を活用しながら、ターゲットオーディエンスに対してプロフェッショナルで一貫したブランドメッセージを維持できます。