ペルソナの深掘りビデオを作成してオーディエンスの洞察を深める

HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、魅力的なビデオコンテンツを作成し、顧客の旅の洞察を深め、マーケティングキャンペーンを強化します。

192/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツストラテジストや営業チーム向けに、ビデオオーディエンスペルソナの理解が顧客の旅にどのように影響するかを詳述した45秒の魅力的なビデオを作成してください。ビデオはイラスト的でダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、明確で簡潔なナレーションを行います。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、スムーズなセグメント間の移行を確保しながら効率的に物語を制作します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやスタートアップ創業者向けに、主要な人口統計に基づいてペルソナの深掘りビデオを効果的に作成する方法を示す30秒の簡潔なビデオを制作してください。このビデオはクリーンでインスパイアリングなビジュアルスタイルを持ち、心地よい背景音楽と親しみやすく励みになるトーンを必要とします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、異なるペルソナプロファイルを示すプロフェッショナルなセグメントを迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト3
グローバルマーケティングチーム向けに、さまざまな文化における成功したマーケティングキャンペーンにおけるペルソナビデオの重要な役割を探る75秒の情報豊かなビデオをデザインしてください。ビジュアルプレゼンテーションは豊かでアクセスしやすく、多様なイメージと励みになるグローバルに意識した音声スタイルを特徴とします。HeyGenの多言語字幕/キャプションを取り入れて、最大のリーチと理解を確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ペルソナの深掘りビデオを作成する方法

AIアバターと動的コンテンツを使用して、ターゲットオーディエンスを深く理解するための魅力的なペルソナビデオを迅速に生成します。

1
Step 1
ペルソナプロファイルとスクリプトを作成する
「ユーザーとバイヤーペルソナ」の核心的な側面、人口統計、心理的特性、痛点を定義します。その後、彼らの物語と旅を語る詳細なスクリプトを書き、「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」生成の準備をします。
2
Step 2
ペルソナビデオテンプレートを選択する
広範な「テンプレートとシーン」ライブラリから事前にデザインされた「ペルソナの深掘りビデオテンプレート」を選択して、作成プロセスを加速し、構造化されたビジュアル基盤を提供します。
3
Step 3
ペルソナの声とビジュアルを追加する
「ボイスオーバー生成」を利用して自然なナレーションを作成し、メディアライブラリから関連するビジュアルを追加して「ビデオコンテンツ」をさらに強化します。
4
Step 4
深掘りをエクスポートして共有する
配信チャネルに合わせて「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して深掘りを最終化します。マーケティングキャンペーン、セールストレーニング、HRオンボーディングの準備が整った「ペルソナの深掘りビデオ」を簡単に作成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアでペルソナの洞察を共有

.

ペルソナの深掘りから魅力的なビデオクリップを迅速に作成し、ターゲットオーディエンスの洞察を広く配信します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてペルソナの深掘りビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、カスタマイズ可能なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を使用して、魅力的なペルソナの深掘りビデオを作成し、ターゲットオーディエンス向けのコンテンツ作成プロセスを効率化します。

HeyGenはビデオオーディエンスペルソナの開発にテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはさまざまなテンプレートとシーンを提供しており、理想的な顧客の心理的特性と人口統計を効果的に視覚化し、伝えるための洞察に満ちたビデオオーディエンスペルソナを開発するのに役立ちます。

HeyGenはどのようにしてビジネス機能全体でユーザーとバイヤーペルソナを強化できますか？

HeyGenは静的なユーザーとバイヤーペルソナを動的なビデオコンテンツに変換し、魅力的なマーケティングキャンペーン、効果的なセールストレーニング、情報豊かなHRオンボーディングに適用でき、より広いリーチをサポートするために多言語にも対応しています。

HeyGenはペルソナビデオ内で心理的特性と人口統計を表現するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、ターゲットオーディエンスの心理的特性と人口統計の両方を明確に表現する豊かなペルソナビデオを作成することができ、さまざまなコンテンツタイプに対してより親しみやすく影響力のあるビデオコンテンツを提供します。