パフォーマンスレビュー動画を簡単に作成
カスタム従業員評価ビデオで従業員のパフォーマンスを向上させましょう。プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用してフィードバックをパーソナライズします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやプロジェクトマネージャー向けに、30秒のビデオで目標設定に焦点を当てた成功する従業員評価ビデオの主要ステップを効果的に説明できます。ビジュアルはモダンでクリーンな美学を持ち、スクリプトからのダイナミックなテキスト-to-ビデオが重要なポイントを補完し、アップビートなアコースティックサウンドトラックと字幕/キャプションがアクセシビリティを向上させます。
企業トレーナーやL&D部門は、パフォーマンスレビュー動画作成セッション中に従業員がフィードバックを優雅に受け取るためのベストプラクティスを紹介する60秒の説明ビデオから恩恵を受けるでしょう。この教育的でアニメーション化されたグラフィックスタイルのビデオは、HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを広範に利用し、落ち着いた権威あるナレーターによって声を当てられています。
個々の従業員がパフォーマンスレビューに備えるのを助けるために、40秒のインスピレーションビデオが効果的な自己評価をシンプルなビデオテンプレートを使用してガイドします。フレンドリーでミニマリストなビジュアルプレゼンテーションは、画面上のインスピレーションを与えるテキストとソフトなバックグラウンドミュージックを特徴とし、アスペクト比のリサイズとエクスポート、明確な字幕/キャプションが広範なリーチを可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにしてパフォーマンスレビュー動画の作成プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは強力なパフォーマンスレビュー動画作成ツールとして機能し、プロフェッショナルな従業員評価ビデオを簡単に作成できます。AIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を使用して、事前にデザインされたビデオテンプレートを活用し、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに迅速に変換できます。
HeyGenで従業員評価ビデオのビジュアル要素をカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは従業員評価ビデオのための広範なカスタマイズオプションを提供します。ブランドの色やロゴを適用し、テキストアニメーションを利用し、内蔵メディアライブラリからカスタムメディアを統合して、各ビデオをパーソナライズできます。
高品質なパフォーマンスレビュー動画を制作するためにHeyGenが提供する高度な機能は何ですか？
HeyGenには、音声生成の自動化やアクセシビリティのための字幕作成など、強力なビデオ編集機能が含まれています。完成したパフォーマンスレビュー動画は、さまざまなプラットフォームに合わせて簡単にエクスポートできます。
パフォーマンスレビューコンテンツの作成を効率化するためのビデオテンプレートはHeyGenにありますか？
はい、HeyGenはパフォーマンスレビュー動画を迅速に作成するために特別にデザインされたプロフェッショナルなビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートは創造的な出発点として機能し、最小限の労力で洗練された従業員評価ビデオを制作することができます。