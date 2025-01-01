パフォーマンスレビューのトレーニングビデオを即座に作成
HeyGenを使用してスクリプトから簡単に作成できる魅力的なパフォーマンス管理チュートリアルビデオで、従業員のパフォーマンス管理を効率化しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
すべての従業員とチームリーダーを対象に、パフォーマンス評価中に建設的なフィードバックを効果的に提供する方法を示す45秒の指導ビデオを開発してください。このビデオは、シナリオベースのビジュアルアプローチとポジティブで励みになる音声トーンを使用し、HeyGenのAIアバターを活用して現実的なインタラクションを示し、リアルタイムフィードバックの実用的な例を提供します。
組織の目標に合わせた重要業績評価指標の重要な役割を強調するために、リーダーシップ、HR、部門長向けの30秒の説明ビデオです。ビジュアルスタイルは企業的でインパクトのあるものであり、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速でプロフェッショナルなグラフィックスを提供し、権威ある声で伴います。
マネージャーとチームリーダーは、継続的な従業員パフォーマンス管理の一環として効果的な一対一のミーティングを行うためのベストプラクティスに焦点を当てた90秒のガイダンスビデオから利益を得ることができます。このビデオは、温かく会話的なビジュアルスタイルと、HeyGenの字幕/キャプションを使用してアクセシビリティと強調を強化するオンスクリーンテキストで設計してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてパフォーマンス管理チュートリアルビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは、スクリプトを魅力的なビデオに変換するAIアバターと高度なテキストからビデオへの機能を使用して、パフォーマンス管理チュートリアルビデオの作成を簡素化します。これにより、企業は従業員のパフォーマンス管理のための魅力的なコンテンツを効率的に作成できます。
HeyGenは従業員パフォーマンス管理トレーニングを強化するためにどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターやリアルなナレーション生成などのAI機能を活用して、従業員パフォーマンス管理トレーニングを強化します。この技術により、パフォーマンス評価コンテンツがすべてのモジュールで魅力的かつ一貫性のあるものになります。
HeyGenは特定のブランディング要素でパフォーマンス評価トレーニングビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、特定のロゴ、ブランドカラー、テンプレートを使用してパフォーマンス評価トレーニングビデオをカスタマイズするための強力なブランディングコントロールを提供します。これにより、すべてのコンテンツが組織の目標とプロフェッショナルな基準に一致します。
HeyGenは360度フィードバックや一対一のミーティングを含むパフォーマンスレビューのプロセスにおける魅力的なコンテンツの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、360度フィードバックや効果的な一対一のミーティングに関するモジュールを含むパフォーマンスレビューのプロセスのための多様なコンテンツの作成をサポートします。テンプレートや字幕生成などの機能を備えた多用途なプラットフォームにより、明確で魅力的なトレーニング資料を提供します。