パフォーマンスレビュー準備ビデオを簡単に作成

HRトレーニングを効率化。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに瞬時に変換し、チームを強化します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

マネージャー向けに、パフォーマンスレビュー中に建設的なフィードバックを効果的に伝えるための45秒の指導ビデオを作成します。重要なコミュニケーション技術を強調し、プロフェッショナルでシンプルな美学を持ち、企業向けのビジュアルとスクリプトから生成された落ち着いた権威ある声を使用します。このビデオは、レビューの質を向上させるための迅速なHRトレーニングガイドとして機能します。
新しいHRスタッフ向けに、会社のレビュー手順の基本ステップを開始から終了まで説明する30秒のダイナミックなビデオを想像してください。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的でテンポが速く、インフォグラフィックスタイルのアニメーションとエネルギッシュなサウンドトラックを組み込んでいます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用することで、このHR入門ビデオに洗練された一貫した外観を確保します。
パフォーマンスレビューの文脈で従業員の成長のためのSMARTゴールを設定する方法を説明する75秒の実用的なビデオを制作します。チームリーダーと従業員の両方を対象とし、ビジュアルスタイルはクリーンでイラスト的であり、アクセシビリティのために画面上の字幕を使用し、温かく導くナレーションが付いています。このビデオコンテンツは、目標設定の議論を簡素化し、成長を促進することを目的としています。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

パフォーマンスレビュー準備ビデオの作成方法

HRと従業員の成長を効率化し、チームをパフォーマンスレビューのプロセスにおいて明確かつ一貫性を持って導く、影響力のあるブランディングビデオを制作します。

Step 1
スクリプトを作成
効果的なパフォーマンスレビュー準備のための重要なポイントを概説したコンテンツを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、詳細なテキストを迅速に魅力的なビデオセグメントに変換します。
Step 2
AIプレゼンターを選択
パフォーマンスレビューのビデオに最適なAIアバターを選び、メッセージの一貫性とプロフェッショナルなプレゼンターを提供します。
Step 3
会社のブランディングを適用
ロゴやカラーを含む会社のブランディングコントロールを適用して、ビデオコンテンツを強化し、ビデオ作成中に企業のアイデンティティを強化します。
Step 4
エクスポートと共有
準備ビデオを完成させ、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームでの配信に完璧にフォーマットされた状態にし、チームのレビュープロセス全体を効率化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なHRビデオを迅速に制作

パフォーマンスレビューガイダンスのための魅力的で引き込まれるHRビデオを迅速に生成し、時間とリソースを節約します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてパフォーマンスレビュー準備ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、ユーザーが簡単にパフォーマンスレビュー準備ビデオを作成できるようにします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenが効果的なビデオ作成のために大幅な時間とリソースを節約しながら、魅力的な準備ビデオを生成します。

HeyGenは従業員のパフォーマンスフィードバックビデオをどのように強化しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターとテキストから生成されたプロフェッショナルなナレーションを使用して、従業員のパフォーマンスフィードバックビデオを強化します。ブランドや字幕を追加することで、一貫性があり、従業員に響くHRビデオを作成し、従業員のパフォーマンスを向上させます。

HeyGenはHRチームがレビュー準備のためのビデオ作成プロセスを効率化するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは直感的なテンプレートとAI駆動のテキストからビデオへの機能を提供することで、HRチームがレビュー準備のためのビデオ作成プロセスを大幅に効率化します。これにより、一貫性があり魅力的なビデオコンテンツを迅速に制作し、全体的なレビュープロセスを改善します。

HeyGenはプロフェッショナルトレーニングビデオのブランディングをサポートしていますか？

はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールをサポートしており、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをプロフェッショナルトレーニングビデオに組み込むことができます。これにより、すべてのビデオコンテンツが会社のアイデンティティに完全に一致し、従業員の成長とHRトレーニングに役立ちます。