パフォーマンスレビュー準備ビデオを簡単に作成
HRトレーニングを効率化。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに瞬時に変換し、チームを強化します。
マネージャー向けに、パフォーマンスレビュー中に建設的なフィードバックを効果的に伝えるための45秒の指導ビデオを作成します。重要なコミュニケーション技術を強調し、プロフェッショナルでシンプルな美学を持ち、企業向けのビジュアルとスクリプトから生成された落ち着いた権威ある声を使用します。このビデオは、レビューの質を向上させるための迅速なHRトレーニングガイドとして機能します。
新しいHRスタッフ向けに、会社のレビュー手順の基本ステップを開始から終了まで説明する30秒のダイナミックなビデオを想像してください。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的でテンポが速く、インフォグラフィックスタイルのアニメーションとエネルギッシュなサウンドトラックを組み込んでいます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用することで、このHR入門ビデオに洗練された一貫した外観を確保します。
パフォーマンスレビューの文脈で従業員の成長のためのSMARTゴールを設定する方法を説明する75秒の実用的なビデオを制作します。チームリーダーと従業員の両方を対象とし、ビジュアルスタイルはクリーンでイラスト的であり、アクセシビリティのために画面上の字幕を使用し、温かく導くナレーションが付いています。このビデオコンテンツは、目標設定の議論を簡素化し、成長を促進することを目的としています。
クリエイティブエンジン
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてパフォーマンスレビュー準備ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、ユーザーが簡単にパフォーマンスレビュー準備ビデオを作成できるようにします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenが効果的なビデオ作成のために大幅な時間とリソースを節約しながら、魅力的な準備ビデオを生成します。
HeyGenは従業員のパフォーマンスフィードバックビデオをどのように強化しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターとテキストから生成されたプロフェッショナルなナレーションを使用して、従業員のパフォーマンスフィードバックビデオを強化します。ブランドや字幕を追加することで、一貫性があり、従業員に響くHRビデオを作成し、従業員のパフォーマンスを向上させます。
HeyGenはHRチームがレビュー準備のためのビデオ作成プロセスを効率化するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは直感的なテンプレートとAI駆動のテキストからビデオへの機能を提供することで、HRチームがレビュー準備のためのビデオ作成プロセスを大幅に効率化します。これにより、一貫性があり魅力的なビデオコンテンツを迅速に制作し、全体的なレビュープロセスを改善します。
HeyGenはプロフェッショナルトレーニングビデオのブランディングをサポートしていますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールをサポートしており、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをプロフェッショナルトレーニングビデオに組み込むことができます。これにより、すべてのビデオコンテンツが会社のアイデンティティに完全に一致し、従業員の成長とHRトレーニングに役立ちます。