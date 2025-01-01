パフォーマンス管理動画を瞬時に作成

従業員のパフォーマンス管理を向上させましょう。HeyGenのAIアバターが、明確でリアルタイムなフィードバックを提供し、従業員の成長を大きく促進します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
従業員と監督者を対象にした45秒の動画を開発し、360フィードバックの力と継続的な改善のためのリアルタイムフィードバックの価値を説明します。多様なAIアバターがシミュレートされたオフィス環境で対話し、明るいサウンドトラックとプロフェッショナルな声を組み合わせて、情報を親しみやすく実行可能にします。
サンプルプロンプト2
会社のリーダーシップと部門長向けに30秒のインパクトのある動画を制作し、強力なパフォーマンス評価が従業員の成長と組織全体の成功を直接促進する方法を強調します。洗練されたテンプレートとシーンを使用し、動的なデータビジュアライゼーションとインスパイアリングなプロフェッショナルなトーンで、これらのプロセスの戦略的重要性を伝えます。
サンプルプロンプト3
ITプロフェッショナルとソフトウェア購入者向けに60秒の説明動画を作成し、パフォーマンス管理ソフトウェアのコア機能、特にKPIの追跡と視覚化の方法を詳述します。ビジュアルプレゼンテーションには、鮮明な画面録画とソフトウェアインターフェースの明確なデモンストレーションを特徴とし、すべての技術的詳細が容易に理解できるように正確な字幕/キャプションを追加します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

パフォーマンス管理動画の作成方法

従業員のパフォーマンス管理プロセスをAI駆動のツールで魅力的な動画コンテンツに変換し、明確なコミュニケーションとインパクトのあるフィードバックを実現します。

1
Step 1
パフォーマンススクリプトを作成
達成を認め、目標設定の分野を明確にし、簡潔なフィードバックを書きます。スクリプトからのテキストから動画への機能を使用して、瞬時に言葉を生き生きとさせます。
2
Step 2
AIアバタープレゼンターを選択
多様なライブラリからAIアバターを選び、従業員パフォーマンス管理メッセージをプロフェッショナルかつ一貫して伝え、カメラを必要とせずに個人的なタッチを加えます。
3
Step 3
ブランディングとビジュアルで強化
ブランディングコントロール（ロゴ、色）を適用して、動画を会社の美学に合わせます。これにより、パフォーマンス評価コンテンツに一貫性とプロフェッショナルな外観が確保されます。
4
Step 4
フィードバック動画を生成して共有
動画を完成させ、アクセシビリティと明確さのために字幕/キャプションを生成します。これらのリアルタイムフィードバック動画を従業員と簡単に共有し、コミュニケーションを効率化し、成長を促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

従業員の成長と目標達成を促進

従業員が目標を設定し、継続的な開発を促進し、パフォーマンスのマイルストーンを効果的に祝うことを奨励するインスパイアリングな動画メッセージを制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして動画を通じて従業員のパフォーマンス管理を向上させますか？

HeyGenはAIアバターとテキストから動画への技術を使用して、魅力的なパフォーマンス管理動画を作成することを可能にします。これにより、パフォーマンス評価や目標と開発計画などの重要な側面のコミュニケーションが効率化されます。

HeyGenは効果的なパフォーマンス評価動画を作成するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenはAIアバター、ナレーション生成、ブランディングコントロールなどの強力な機能を提供し、パフォーマンス評価動画をカスタマイズできます。これらのツールは、明確なリアルタイムフィードバックを提供し、従業員の成長イニシアチブをサポートします。

HeyGenは360フィードバックと目標設定の動画作成を支援できますか？

はい、HeyGenは360フィードバックと目標設定のためのプロフェッショナルな動画作成を簡素化します。直感的なテンプレートとスクリプトからのテキストから動画への機能により、チームのパフォーマンスに一貫性のあるインパクトのあるコンテンツを簡単に制作できます。

HeyGenはさまざまなパフォーマンス管理ツールと戦略をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、KPI、OKR戦略、1対1のミーティングのための動画コンテンツを簡単に作成できる多用途なプラットフォームです。字幕/キャプションやアスペクト比のリサイズを提供し、パフォーマンス管理のニーズ全体に幅広く適用できます。