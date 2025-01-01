AIの力でパフォーマンスキャリブレーションビデオを作成

カスタマイズ可能なビデオシーンを使用して、人事チームのためにプロフェッショナル品質のビデオでパフォーマンス管理を効率化します。

223/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新旧のマネージャーを対象にした45秒のダイナミックな指導ビデオを想像し、キャリブレーションディスカッションを効率化し、公平性を確保するためのキャリブレーション指導ビデオを提供します。このビデオは、画面上のテキストハイライトとアップビートなバックグラウンドミュージックを取り入れ、複雑な概念を理解しやすくする魅力的で情報豊富なビジュアルスタイルを採用します。HeyGenの字幕/キャプションを活用して、すべての対話を完全にアクセス可能にし、多様な学習者の理解を向上させます。
サンプルプロンプト2
会社の経営陣と人事戦略家向けに、会社のブランディングに一致するパフォーマンスレビュー動画の一貫した品質を紹介する30秒の洗練されたエグゼクティブサマリービデオを開発します。ビジュアルの美学はモダンで洗練されており、ブランド化されたシーンと戦略的な整合性を強調する自信に満ちた権威あるナレーションを際立たせます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、すべてのビデオが会社のプロフェッショナルなイメージを反映するようにします。
サンプルプロンプト3
中小企業のオーナーやL&Dスペシャリスト向けに、パフォーマンスキャリブレーションビデオを効果的なパフォーマンス管理のためにどれほど簡単に作成できるかを示す、親しみやすいチュートリアルスタイルの50秒のビデオを作成します。ビジュアルプレゼンテーションは明確でサポート的であり、落ち着いた励ましのオーディオトーンで視聴者を簡単なステップで案内します。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、書かれたガイドを魅力的なビジュアルに変換することで、プロフェッショナルなコンテンツを生成する簡単さを強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

パフォーマンスキャリブレーションビデオの作成方法

AI駆動の機能を活用して、人事チームと従業員を引き付けるプロフェッショナル品質のパフォーマンスキャリブレーションビデオを簡単に作成し、パフォーマンス管理プロセスを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成し、AIアバターを選択
詳細なキャリブレーションスクリプトを作成することから始めます。その後、HeyGenのテキストからビデオへの機能を活用して、メッセージを明確かつ効果的に伝えるために、プロフェッショナルなAIアバターの多様なライブラリから選択します。
2
Step 2
ビデオシーンをカスタマイズ
視覚的に魅力的でカスタマイズ可能なビデオシーンでコンテンツを強化します。組織のブランディング、ロゴ、色を適用して、すべてのビデオで一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保します。
3
Step 3
アクセシビリティ機能を追加
自動キャプションをシームレスに統合することで、視聴者のアクセシビリティと明確さを向上させます。また、自然な音声のナレーションを生成し、多様なチーム全体でのエンゲージメントを高めます。
4
Step 4
インパクトのあるエクスポートと配信
最終化されたら、さまざまなアスペクト比でビデオをエクスポートし、シームレスな配信の準備を整えます。これにより、人事チームはキャリブレーションを効果的に効率化し、魅力的なコンテンツで全体的なパフォーマンス管理を向上させることができます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なプロフェッショナルビデオ作成

.

AIを使用して数分でプロフェッショナル品質のパフォーマンスキャリブレーションビデオを生成し、人事および管理チームの時間とリソースを節約します。

background image

よくある質問

人事チームはHeyGenをどのように活用してパフォーマンスキャリブレーションビデオを強化できますか？

HeyGenは、人事チームがプロフェッショナル品質のパフォーマンスキャリブレーションビデオを効率的に作成するのを支援します。AI駆動の機能を利用することで、組織はキャリブレーションプロセスを効率化し、魅力的なビデオコンテンツで従業員のエンゲージメントを向上させることができます。

HeyGenはどのような機能を提供して、影響力のあるキャリブレーション指導ビデオを作成できますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターやテキストからビデオへの生成などの高度な機能を提供し、影響力のあるキャリブレーション指導ビデオを作成します。ビデオシーンをカスタマイズし、明確なコミュニケーションのために自動キャプションを含めることができます。

HeyGenを使用してパフォーマンスレビュー動画をブランド化できますか？

もちろんです！HeyGenを使用すると、ブランド化されたシーンや会社のロゴをパフォーマンスレビュー動画に組み込むことができます。これにより、組織のアイデンティティと基準を強化するプロフェッショナル品質のビデオが確保されます。

HeyGenは多言語のパフォーマンスキャリブレーショントレーニングをサポートしていますか？

はい、HeyGenは多言語のパフォーマンスキャリブレーショントレーニングをサポートしており、グローバルな労働力にコンテンツを提供できます。AIアバターと強力なナレーション生成を使用して、異なる言語で一貫したメッセージを簡単に作成し、提供することができます。