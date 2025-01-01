AIの力でパフォーマンスキャリブレーションビデオを作成
カスタマイズ可能なビデオシーンを使用して、人事チームのためにプロフェッショナル品質のビデオでパフォーマンス管理を効率化します。
新旧のマネージャーを対象にした45秒のダイナミックな指導ビデオを想像し、キャリブレーションディスカッションを効率化し、公平性を確保するためのキャリブレーション指導ビデオを提供します。このビデオは、画面上のテキストハイライトとアップビートなバックグラウンドミュージックを取り入れ、複雑な概念を理解しやすくする魅力的で情報豊富なビジュアルスタイルを採用します。HeyGenの字幕/キャプションを活用して、すべての対話を完全にアクセス可能にし、多様な学習者の理解を向上させます。
会社の経営陣と人事戦略家向けに、会社のブランディングに一致するパフォーマンスレビュー動画の一貫した品質を紹介する30秒の洗練されたエグゼクティブサマリービデオを開発します。ビジュアルの美学はモダンで洗練されており、ブランド化されたシーンと戦略的な整合性を強調する自信に満ちた権威あるナレーションを際立たせます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、すべてのビデオが会社のプロフェッショナルなイメージを反映するようにします。
中小企業のオーナーやL&Dスペシャリスト向けに、パフォーマンスキャリブレーションビデオを効果的なパフォーマンス管理のためにどれほど簡単に作成できるかを示す、親しみやすいチュートリアルスタイルの50秒のビデオを作成します。ビジュアルプレゼンテーションは明確でサポート的であり、落ち着いた励ましのオーディオトーンで視聴者を簡単なステップで案内します。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、書かれたガイドを魅力的なビジュアルに変換することで、プロフェッショナルなコンテンツを生成する簡単さを強調します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
人事チームはHeyGenをどのように活用してパフォーマンスキャリブレーションビデオを強化できますか？
HeyGenは、人事チームがプロフェッショナル品質のパフォーマンスキャリブレーションビデオを効率的に作成するのを支援します。AI駆動の機能を利用することで、組織はキャリブレーションプロセスを効率化し、魅力的なビデオコンテンツで従業員のエンゲージメントを向上させることができます。
HeyGenはどのような機能を提供して、影響力のあるキャリブレーション指導ビデオを作成できますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやテキストからビデオへの生成などの高度な機能を提供し、影響力のあるキャリブレーション指導ビデオを作成します。ビデオシーンをカスタマイズし、明確なコミュニケーションのために自動キャプションを含めることができます。
HeyGenを使用してパフォーマンスレビュー動画をブランド化できますか？
もちろんです！HeyGenを使用すると、ブランド化されたシーンや会社のロゴをパフォーマンスレビュー動画に組み込むことができます。これにより、組織のアイデンティティと基準を強化するプロフェッショナル品質のビデオが確保されます。
HeyGenは多言語のパフォーマンスキャリブレーショントレーニングをサポートしていますか？
はい、HeyGenは多言語のパフォーマンスキャリブレーショントレーニングをサポートしており、グローバルな労働力にコンテンツを提供できます。AIアバターと強力なナレーション生成を使用して、異なる言語で一貫したメッセージを簡単に作成し、提供することができます。