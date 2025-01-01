給与トレーニングビデオを簡単に作成
魅力的なビジュアルコンテンツで従業員の満足度を向上させましょう。AIアバターを活用して複雑な給与プロセスを簡素化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の従業員と給与管理者を対象にした60秒のアップデートビデオを開発し、給与ソフトウェアの指示内の新機能や変更を示します。画面録画セグメントとエネルギッシュなAIボイスを組み込んだモダンでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、魅力的なビジュアルコンテンツを確保します。HeyGenのAIアバターを利用して、親しみやすく一貫したデジタルプレゼンターでアップデートを提示します。
全従業員向けに一般的な給与に関するFAQを扱う30秒の簡潔なビデオを制作し、明確なコミュニケーションを目指します。ビデオはクイックカット、インフォグラフィックスタイルのビジュアルアプローチを採用し、クリアなオーディオと権威あるAIボイスを特徴とします。HeyGenの正確な字幕/キャプション機能を使用して、すべての画面上のテキストと対話を確実に理解しやすくします。
人事チームと管理職向けに、AI駆動のビデオを使用して給与トレーニングビデオを作成する利点を強調する45秒の説得力のあるビデオを作成します。美的感覚は洗練されて情報豊富であり、技術的な利点をプロフェッショナルなボイスオーバー生成で紹介します。このカスタマイズ可能なビデオは、AIツールが高品質でブランド化されたシーンの作成をどのように効率化できるかを強調します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
人事チームはAIを使用してどのように効率的に給与トレーニングビデオを作成できますか？
HeyGenは人事チームが迅速かつ効率的に給与トレーニングビデオを作成するのを支援します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIがリアルなAIアバターとAIボイスアクターを使用して魅力的なビジュアルコンテンツを生成し、複雑な給与プロセスを理解しやすくします。
AI駆動のビデオを自社のブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは給与ソフトウェアの指示用のAI駆動ビデオを完全にカスタマイズすることができます。ブランド化されたシーン、ロゴ、特定の色を組み込むことで、すべてのトレーニングビデオが企業のアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenは給与トレーニングビデオでの明確なコミュニケーションとアクセシビリティをどのように確保しますか？
HeyGenはすべてのトレーニングビデオで明確なコミュニケーションとアクセシビリティを優先しています。当社のプラットフォームはAIキャプションジェネレーターを使用して正確な字幕を自動生成し、すべての従業員が好みの学習スタイルやアクセシビリティのニーズに関係なく、複雑な給与プロセスを簡単にフォローできるようにします。
HeyGenはどのようにして従業員向けの給与トレーニングビデオをより魅力的にしますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、単なるテキストを動的で魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、トレーニングビデオを作成します。多様なAIアバターと幅広いカスタマイズ可能なテンプレートを特徴とすることで、HeyGenは給与トレーニングビデオが従業員を引きつけ、学習の定着を向上させることを保証します。