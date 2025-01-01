給与計算コンプライアンスビデオを作成し、トレーニングを効率化

スクリプトから生成された魅力的な給与計算指導ビデオで従業員トレーニングの効率を向上させましょう。

153/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HRマネージャーを対象にした45秒の説明ビデオを開発し、最近の給与計算コンプライアンスの更新を詳細に説明し、魅力的なインフォグラフィックスタイルのアニメーションとHeyGenのナレーション生成を通じて生成された権威あるが親しみやすい声を特徴とし、アクセシビリティのための字幕/キャプションを完備します。
サンプルプロンプト2
HR部門が給与計算トレーニングを効率化するための60秒のオンボーディングビデオを設計し、HeyGenのモダンなテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、企業のビジュアルスタイルを作成し、新しい給与計算スタッフに安心感を与える明確な例を提供します。
サンプルプロンプト3
全スタッフ向けに30秒の従業員トレーニングビデオを制作し、HeyGenの表現力豊かなAIアバターを使用して、フレンドリーなシナリオベースのアプローチで一般的な給与計算コンプライアンスのベストプラクティスを強化し、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて、給与計算コンプライアンスビデオを簡単に作成できるようにします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

給与計算コンプライアンスビデオの作成方法

AIアバターとインテリジェントなテキストビデオ生成を使用して、魅力的で正確な給与計算コンプライアンスビデオで従業員トレーニングを効率化しましょう。

1
Step 1
給与スクリプトを貼り付ける
詳細な「給与指導ハウツービデオ」コンテンツをスクリプトエディタに直接貼り付けることから始めます。「スクリプトからのテキストビデオ」機能が、テキストを瞬時にダイナミックなビデオタイムラインに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
多様なプロフェッショナルな「AIアバター」ギャラリーから選択し、仮想プレゼンターとして使用します。これらのアバターは、給与計算コンプライアンスの更新を一貫して魅力的に伝えることを保証します。
3
Step 3
ビジュアルと音声をカスタマイズする
正確な「ナレーション生成」を使用して、ビデオの音声の明瞭さとインパクトを向上させます。また、ライブラリから関連メディアを統合するか、自分のメディアをアップロードして、複雑な「給与計算コンプライアンスビデオ」を説明します。
4
Step 4
トレーニングをエクスポートして共有する
アクセシビリティを向上させるために自動「字幕/キャプション」を追加してコンテンツを仕上げます。その後、プロフェッショナルなビデオを「エクスポート」し、組織全体で「給与計算トレーニングを効率化」します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なコンプライアンス更新を制作

.

緊急の給与計算コンプライアンスの変更や重要な指導アラートのために、簡潔で魅力的なビデオクリップを迅速に作成し、タイムリーなコミュニケーションを確保します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な給与計算指導ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、魅力的な給与計算指導ビデオを簡単に作成することを可能にします。スクリプトを入力し、多様なAIアバターから選択するだけで、自然なナレーション生成を通じてプロフェッショナルなハウツービデオコンテンツを生成し、給与計算トレーニングを効率化します。

HeyGenは効果的な給与計算コンプライアンストレーニングのためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、会社のアイデンティティを維持するためのブランディングコントロールや、アクセシビリティのための自動字幕/キャプションを含む、給与計算コンプライアンスビデオのための強力な機能を提供します。これらのツールは、給与計算コンプライアンスの更新に関する従業員トレーニングを一貫してプロフェッショナルに行うことを保証します。

HeyGenで給与トレーニングビデオを迅速に生成できますか？

はい、HeyGenはビデオスクリプトを洗練されたコンテンツに変換することで、高品質な給与トレーニングビデオを迅速に生成することを可能にします。リアルなAIアバターと高度なスクリプトからのテキストビデオ技術を活用して、数分で魅力的なビデオを制作し、制作時間を大幅に短縮します。

HeyGenは給与オンボーディングビデオのブランディングとアクセシビリティをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenはブランディングコントロールを統合しており、会社のロゴや色を使用してオンボーディングビデオをカスタマイズし、ブランドの一貫性を確保します。さらに、自動字幕/キャプションはアクセシビリティを向上させ、すべての従業員に対して包括的な給与トレーニングビデオを提供します。