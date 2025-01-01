給与計算コンプライアンスビデオを作成し、トレーニングを効率化
スクリプトから生成された魅力的な給与計算指導ビデオで従業員トレーニングの効率を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HRマネージャーを対象にした45秒の説明ビデオを開発し、最近の給与計算コンプライアンスの更新を詳細に説明し、魅力的なインフォグラフィックスタイルのアニメーションとHeyGenのナレーション生成を通じて生成された権威あるが親しみやすい声を特徴とし、アクセシビリティのための字幕/キャプションを完備します。
HR部門が給与計算トレーニングを効率化するための60秒のオンボーディングビデオを設計し、HeyGenのモダンなテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、企業のビジュアルスタイルを作成し、新しい給与計算スタッフに安心感を与える明確な例を提供します。
全スタッフ向けに30秒の従業員トレーニングビデオを制作し、HeyGenの表現力豊かなAIアバターを使用して、フレンドリーなシナリオベースのアプローチで一般的な給与計算コンプライアンスのベストプラクティスを強化し、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて、給与計算コンプライアンスビデオを簡単に作成できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な給与計算指導ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、魅力的な給与計算指導ビデオを簡単に作成することを可能にします。スクリプトを入力し、多様なAIアバターから選択するだけで、自然なナレーション生成を通じてプロフェッショナルなハウツービデオコンテンツを生成し、給与計算トレーニングを効率化します。
HeyGenは効果的な給与計算コンプライアンストレーニングのためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、会社のアイデンティティを維持するためのブランディングコントロールや、アクセシビリティのための自動字幕/キャプションを含む、給与計算コンプライアンスビデオのための強力な機能を提供します。これらのツールは、給与計算コンプライアンスの更新に関する従業員トレーニングを一貫してプロフェッショナルに行うことを保証します。
HeyGenで給与トレーニングビデオを迅速に生成できますか？
はい、HeyGenはビデオスクリプトを洗練されたコンテンツに変換することで、高品質な給与トレーニングビデオを迅速に生成することを可能にします。リアルなAIアバターと高度なスクリプトからのテキストビデオ技術を活用して、数分で魅力的なビデオを制作し、制作時間を大幅に短縮します。
HeyGenは給与オンボーディングビデオのブランディングとアクセシビリティをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenはブランディングコントロールを統合しており、会社のロゴや色を使用してオンボーディングビデオをカスタマイズし、ブランドの一貫性を確保します。さらに、自動字幕/キャプションはアクセシビリティを向上させ、すべての従業員に対して包括的な給与トレーニングビデオを提供します。