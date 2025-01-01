支払いワークフロービデオを簡単に作成

カスタムワークフロービデオで支払いプロセスを自動化。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、魅力的なコンテンツを迅速に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業の財務部門や中規模企業を対象に、プロフェッショナルな支払いワークフロービデオの利点を紹介する60秒の説明ビデオを想像してください。このビデオは、洗練された企業向けのビジュアルスタイルを特徴とし、魅力的なAIアバターと明確で権威ある声のナレーション生成を組み合わせて、複雑なプロセスを簡単に伝えます。
サンプルプロンプト2
金融技術愛好家やオペレーションマネージャー向けに、支払いプロセスを自動化する方法を示す30秒のダイナミックなビデオを制作してください。HeyGenのテンプレートとシーン、字幕/キャプションを活用して、ユーザーがエネルギッシュで明確な声でコンテンツを簡単にカスタマイズできる方法を示し、効率的なワークフローの視覚的な例を提供します。
サンプルプロンプト3
新しいHeyGenユーザー、特にコスト効率の高いソリューションを求める人々向けに、魅力的なワークフロービデオを簡単に作成する方法を示す50秒の紹介ビデオを開発してください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用し、親しみやすく指導的な声で無料のテキストからビデオジェネレーターを案内します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

支払いワークフロービデオの作成方法

魅力的なAI駆動のワークフロービデオで支払いプロセスを合理化し、チームやステークホルダーに複雑な指示を簡素化します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
詳細な支払いワークフロースクリプトを作成するか、HeyGenのライブラリから事前にデザインされたテンプレートを選択して、ビデオコンテンツを構成します。
2
Step 2
AIアバターと声を選択
HeyGenの多様なAIアバターから選択して、ワークフローステップを明確に提示し、ビデオのプロフェッショナリズムを向上させます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
関連するストックメディアを統合するか、自分のビジュアルをアップロードし、HeyGenのブランディングコントロールを使用して一貫性のあるブランドのロゴと色を適用します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
支払いワークフロービデオを完成させ、アクセシビリティのために自動キャプションを生成し、シームレスな共有のために希望のアスペクト比でエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なプロセス説明を制作

どんな支払いワークフローでも、複雑なステップを簡潔に伝えるために、ダイナミックで魅力的なビデオ説明を迅速に作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして支払いワークフロービデオを効率的に作成するのに役立ちますか？

HeyGenの高度なAI機能を使用すると、テキストスクリプトから魅力的な支払いワークフロービデオを迅速に生成できます。リアルなAIアバターとプロフェッショナルな声のナレーションを利用して、各ステップを明確に説明し、ビデオ作成プロセスをシームレスでプロフェッショナルにします。

HeyGenは支払いワークフロービデオを作成するためのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはカスタムワークフロー作成を簡素化するさまざまなカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを提供しています。ブランディングコントロール、AIアバター、異なるアスペクト比を使用して、支払い承認ワークフローに完璧に適合するようにコンテンツを簡単にカスタマイズできます。

AIスポークスパーソンを使用して支払いプロセスを示すことはできますか？

もちろんです。HeyGenは多様なAIアバターを特徴としており、AIスポークスパーソンとしてワークフロービデオに明確さと一貫性をもたらします。支払いゲートウェイの設定や支払いプロセスの自動化など、複雑な手順を説明するのに最適です。

HeyGenが詳細な内部ワークフロービデオを制作するのに理想的な理由は何ですか？

HeyGenの強力なAI機能、無料のテキストからビデオジェネレーターやAIキャプションジェネレーターを含む、はAIトレーニングビデオを作成するのに理想的なツールです。これにより、高品質のワークフロービデオを迅速に制作し、広範な制作努力なしで内部コミュニケーションとトレーニングを強化できます。