AIで支払い調整動画を作成

魅力的な動画で複雑な財務タスクを簡素化。AIアバターを活用して調整を説明し、正確な記録を確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
会計専門家向けに、取引の照合中に効果的な不一致の特定方法を説明する45秒の指導動画を開発します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで、取引例の画面録画を使用し、落ち着いた指導的な音声を加えます。HeyGenのツールを使用して生成された字幕/キャプションで明確さを高め、複雑な調整プロセスを追いやすくし、手順の明確な伝達を確保します。
サンプルプロンプト2
企業の財務管理者を対象に、経費詐欺を防ぐための企業カード調整の重要性を強調する30秒のプロモーション動画を作成します。モダンなビジュアルスタイルを採用し、洗練されたストック映像とエネルギッシュで説得力のある音声を組み合わせます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、メッセージを簡素化し安全な調整を伝える魅力的なビジュアルを迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト3
新しい財務社員向けに、調整プロセス内の複雑なタスクを効果的なビジュアルエイドを使用して簡素化する方法に焦点を当てた90秒のトレーニング動画を制作します。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、段階的な指示を示し、励ましと親しみやすい音声をサポートします。HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を利用して、詳細なトレーニング資料を簡単にフォローできるビジュアルガイドに効率的に変換し、最初から正確な財務記録を促進します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

支払い調整動画の作成方法

複雑なデータを明確で魅力的なAIを活用した動画に迅速に変換し、財務調整プロセスを簡素化し、正確な記録を確保します。

1
Step 1
AIを活用したテンプレートを選択
支払い調整動画の作成を簡素化し、プロフェッショナルなトーンを設定するAIを活用したビデオテンプレートを選択します。
2
Step 2
スクリプトを作成し音声を生成
財務調整プロセスの詳細なスクリプトを入力します。音声生成機能を利用して、自然なナレーションを追加し、必要に応じて多言語音声を含めます。
3
Step 3
AIアバターでビジュアルを追加
チャートやデータポイントなどのビジュアルエイドを組み込みます。情報を提示するAIアバターを選択して明確さを高め、調整プロセスをより理解しやすくします。
4
Step 4
キャプション付きでエクスポートして共有
製品の正確性とアクセシビリティを確保するために、自動キャプションを生成して動画をエクスポートします。最終的な魅力的な動画をエクスポートして、複雑なタスクを簡素化し、正確な財務記録を確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

財務プロセスの包括的なトレーニングモジュールを開発

複雑な支払い調整手続きを教育するためのビデオベースのトレーニングコンテンツを効率的に制作し、グローバルに一貫した理解を確保します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして支払い調整動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIを活用したビデオテンプレートとカスタマイズ可能なシーンを利用して、支払い調整動画の作成を簡素化します。これにより、財務調整プロセスを明確に説明する魅力的な動画を迅速に生成し、正確な財務記録に貢献します。

HeyGenは財務調整の説明を強化するためにどのようなAI機能を提供しますか？

HeyGenはAIアバター、スクリプトからのテキストを動画に変換、そして自動キャプションを提供し、明確さを確保します。これらの機能は、不一致の特定や経費詐欺防止などの複雑な財務トピックを効果的に伝えるのに役立ちます。

HeyGenは企業カード調整のための特定のテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは企業カード調整を説明するのに理想的な多様なAIを活用したビデオテンプレートとカスタマイズ可能なシーンを提供しています。これらのビジュアルエイドは、取引の照合を簡素化し、正確な財務記録を促進するように設計されています。

HeyGenは社内財務トレーニングのための魅力的な動画を作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、マルチランゲージ音声やブランディングコントロールなどの機能を備えたプロフェッショナルで魅力的な社内財務トレーニング動画を制作することを可能にします。これにより、調整プロセスの理解などの複雑なタスクを簡素化し、組織内のコミュニケーションを明確にします。