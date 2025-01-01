AIで数分で支払いポリシービデオを作成

複雑なポリシーを簡単に明確化。AIアバターを活用して用語を明確に説明し、理解を深めます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

最近の企業支払いポリシーの更新に関する一般的な質問に答える60秒の内部コミュニケーションビデオを作成します。魅力的なインフォグラフィックスタイルと、スクリプトから生成された明確で簡潔なボイスオーバーを使用して、既存のスタッフ全員に正確な情報を提供します。
営業部門向けに30秒の簡潔なハウツーガイドを作成し、新しい支払いプロセスの具体的な手順を示します。ステップバイステップの画面録画スタイルを採用し、プロフェッショナルな字幕を付けて、チームメンバーが複雑な手続きを理解しやすくします。
潜在顧客向けに75秒のビジネスコミュニケーションビデオを制作し、支払いポリシーの重要な側面を現代的でブランドに沿ったビジュアルスタイルで説明します。洗練されたボイスオーバーとメディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルを活用して、信頼と透明性を構築します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

支払いポリシービデオの作成方法

HeyGenを使用して、会社の支払いポリシーを効率的に説明する明確でプロフェッショナルなビデオを制作する方法を学びます。

Step 1
ビデオスクリプトを作成
支払いポリシーの詳細をまとめ、正確なスクリプトを作成します。HeyGenのスクリプトからビデオへの機能を使用して、テキストを直接入力し、シーンを生成します。
Step 2
AIアバターを選択
メッセージを伝えるための多様なAIアバターから選択します。適切なビデオテンプレートを選んで、すぐに始められるようにし、ポリシービデオを魅力的にします。
Step 3
ブランディングとボイスオーバーを追加
ブランディングコントロールを使用して、会社のロゴとカラーを統合し、企業ビデオ全体で一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
Step 4
最終ビデオをエクスポート
支払いポリシービデオを確認し、アクセシビリティのために字幕を追加してから、教育ビデオを共有するために希望の形式とアスペクト比でエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な支払いポリシーを簡素化

複雑な支払いポリシーを明確で理解しやすいビデオ説明に変換し、すべての関係者の理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして支払いポリシービデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、AIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを使用することで、支払いポリシービデオの作成プロセスを簡素化します。これにより、ポリシーを効果的に説明するために通常必要な時間とリソースが大幅に削減されます。

HeyGenはどのような機能を提供して、ポリシービデオをプロフェッショナルでブランドに沿ったものにしますか？

HeyGenは、カスタムロゴやブランドカラーを含む強力なブランディングコントロールを提供し、ポリシービデオが企業のアイデンティティに完全に一致するようにします。さらに、字幕やプロフェッショナルなテンプレートなどの機能が、ポリシーを明確かつ効果的に説明し、ビジネスコミュニケーションビデオを強化します。

HeyGenは複雑な支払いポリシーをビデオで理解しやすくするのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenのテキストからビデオへの機能と多様なAIアバターを使用することで、複雑な支払いポリシーを明確で簡潔かつ魅力的な教育ビデオやチュートリアルに変換できます。これにより、オーディエンスに効果的にポリシーを説明することが容易になります。

企業が支払いポリシービデオにHeyGenを使用する理由は何ですか？

企業は、HeyGenの能力を活用して、支払いポリシーの説明のための一貫した高品質な企業ビデオを迅速かつ大規模に制作することができます。AIを活用して洗練されたコンテンツを提供し、従来のビデオ制作の専門知識を必要とせずにビジネスコミュニケーションビデオを強化します。