患者歓迎ビデオを作成して患者エンゲージメントを向上
AIビデオクリエーターを活用して患者教育を変革し、リアルなAIアバターを使って魅力的でパーソナライズされたメッセージを届けましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
一般的な医療手順を理解しようとする患者を対象に、安心感を与える視覚スタイルと落ち着いた背景音楽を採用した、90秒の患者教育ビデオを開発してください。HeyGenの「テンプレートとシーン」と「字幕/キャプション」を活用して、明確な説明と視覚的な補助を提供し、患者の理解を深め、不安を軽減します。
初回の予約に備える患者向けに、効率的で明確にブランド化されたプロフェッショナルな視覚美を目指した、45秒の患者オンボーディングビデオを制作してください。このビデオは、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」を利用して明確なメッセージを伝え、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、あらゆるデバイスで最適な視聴を保証します。
新しいクリニックのプロトコルを患者に伝えるために、権威あるが共感的な視覚と音声スタイルを採用し、理解しやすいグラフィックを用いた包括的な2分間のビデオをデザインしてください。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」と「字幕/キャプション」を活用して、重要な更新を明確に伝え、信頼を築き、患者のガイドライン遵守を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして患者歓迎ビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやスクリプトからのテキストビデオを含む高度なAIビデオクリエーター技術を利用して、魅力的な患者歓迎ビデオを簡単に作成します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenがプロフェッショナルなビデオを生成し、自然なAIボイスオーバーシステムを提供することで、医療専門家にとってプロセスを大幅に簡素化します。
医療機関はHeyGenで患者教育ビデオを完全にブランド化できますか？
はい、HeyGenは包括的なブランドコントロールを提供し、医療専門家がロゴ、特定の色、カスタムフォントをすべての患者教育ビデオにシームレスに統合できるようにします。これにより、すべてのビデオが施設の確立されたブランドアイデンティティに完全に一致し、患者体験を向上させます。
HeyGenはアクセス可能な患者オンボーディングビデオのためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenはすべての患者オンボーディングビデオに正確な字幕/キャプションを自動生成し、より広い視聴者にアクセス可能にします。さらに、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能により、さまざまなプラットフォームに最適化されたビデオを作成し、患者がコンテンツを消費する場所で効果的にリーチします。
医療施設はどのくらいの速さで患者体験ビデオを制作できますか？
HeyGenは豊富な健康ビデオテンプレートライブラリと直感的なシーンベースの編集ツールを提供し、非常に効率的な患者体験ビデオメーカーです。医療専門家はこれらのテンプレートを迅速にカスタマイズし、スクリプトを高品質なビデオに数分で変換することができ、広範なビデオ編集ツールを必要としません。