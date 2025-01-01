AIの力で患者インタラクションビデオを作成
リアルなAIアバターを使用して、患者の理解とエンゲージメントを向上させるインパクトのある医療ビデオを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
慢性疾患を管理する個人のために、より良い患者エンゲージメントを促進する45秒の指導ビデオをデザインしてください。簡単な日常のエクササイズや薬のリマインダーを示し、クリーンで簡潔なビジュアル美学と明確で励みになるトーンを持たせ、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、患者とのインタラクションビデオを迅速に生成します。
新しい患者を求める潜在的な患者にアピールする、ポジティブな患者体験を紹介する30秒の推薦ビデオを制作してください。このビデオは、温かく本物のビジュアルと心地よい背景音楽を特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、共感的なデザインを体現し信頼を築く個人的で親しみやすいナラティブを追加します。
多様な患者層に向けた一般的な術後ケア指示を説明する90秒の情報ビデオを開発し、患者の理解を最大限に高めることを目指します。ビジュアルスタイルはシンプルで直接的であり、明確でプロフェッショナルな声を伴い、HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、聴覚障害者や言語の壁がある人々にも重要な指示が容易に理解できるようにし、アクセシブルなビデオ技術を実演します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして患者教育ビデオを向上させますか？
HeyGenはAI生成の医療ビデオを使用して、複雑な情報をわかりやすく魅力的に変換します。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、迅速に魅力的なコンテンツを作成し、患者が明確で一貫したメッセージを受け取り、理解と治療の遵守を向上させます。
HeyGenはどのような魅力的な形式を患者インタラクションに提供しますか？
HeyGenは、医療機関が多様で魅力的な形式を使用して患者インタラクションビデオを作成することを可能にします。カスタマイズ可能なテンプレート、ダイナミックなシーン、豊富なメディアライブラリを利用して、患者に共鳴するパーソナライズされた教育をデザインし、より大きな患者エンゲージメントを促進します。
HeyGenは医療コンテンツのためのアクセシブルなビデオ技術をサポートしていますか？
はい、HeyGenは医療ビデオのためのアクセシブルなビデオ技術を優先し、字幕/クローズドキャプションを自動生成して、コンテンツがより広い視聴者に届くようにします。この取り組みは、医療機関がアクセシビリティ基準を満たしながら、重要な患者教育ビデオを提供するのに役立ちます。
HeyGenは特定のブランディングで医療ビデオをカスタマイズするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、医療ビデオをあなたの医療機関の名前、ロゴ、色でカスタマイズできます。これにより、プロフェッショナルで一貫したビデオコンテンツが確保され、すべての患者コミュニケーションであなたのブランドアイデンティティを強化します。