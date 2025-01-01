患者教育ビデオを簡単かつ効果的に作成

HeyGenのAIアバターを使用して、動的な健康教育ビデオで学習成果を向上させ、患者体験を改善します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
慢性疾患と新たに診断された患者向けに、新しい薬や治療計画に焦点を当てた90秒の健康教育ビデオを開発します。ビデオは魅力的で情報豊かな視覚スタイルを持ち、シンプルで理解しやすいグラフィックと落ち着いたカラーパレットを取り入れます。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して明確な指示とFAQを提供し、複雑な情報を効果的に消化しやすくすることで患者体験を向上させます。
サンプルプロンプト2
新しい患者向けに、専門クリニックへの初回訪問時に何を期待するかを説明し、主要なプロトコルを説明する2分間のオンライン教育ビデオをデザインします。このビデオは情報豊かでありながら歓迎的な視覚スタイルを維持し、重要な詳細を示すオンスクリーンテキストとプロフェッショナルなトーンを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して効率的にナラティブを制作し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを取り入れて、すべての視聴者に学習成果を明確にします。
サンプルプロンプト3
一般の患者層に実用的なセルフマネジメントのヒントを提供し、より良い健康を促進し、積極的なケアアプローチを育む60秒の簡潔なビデオを制作します。視覚と音声のスタイルは、元気づけ、励まし、日常の設定で多様な個人の表現を特徴とするべきです。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなオンラインビデオプラットフォームに最適化されたビデオを確保し、患者向けの健康教育ビデオをどこでもアクセス可能にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

患者教育ビデオの作成方法

複雑なトピックを魅力的なビデオコンテンツに変換することで、患者に明確で簡潔、かつアクセス可能な医療情報を提供します。

1
Step 1
スクリプトとストーリーボードを作成
教育コンテンツを概説し、詳細なスクリプトを書きます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、テキストをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換し、ストーリーボード計画の明確さを確保します。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルを選択
教育者やナレーターを表現するために多様な「AIアバター」から選択します。これらのアバターは、関連するビジュアルと組み合わせることで、医療情報を魅力的な「アニメーション」で生き生きとさせ、患者が複雑な概念を理解しやすくします。
3
Step 3
字幕とブランディングを追加
ビデオに「字幕」を統合することで、アクセシビリティと理解を向上させます。これにより、メッセージがより広い視聴者に届き、特に「クローズドキャプション」ニーズに対するコンプライアンス基準を満たします。また、ブランド要素を適用することもできます。
4
Step 4
安全な配信のためにエクスポート
HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して、教育ビデオのフォーマットとアスペクト比を最適化し、最終化します。コンテンツを安全なプラットフォーム用に準備し、患者のプライバシーとコンプライアントな配信のために「HIPAA Ready」にします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

患者のエンゲージメントと保持を向上

動的でAIを活用したビデオを通じて健康教育における患者のエンゲージメントと情報保持を高め、全体的な患者体験を向上させます。

よくある質問

HeyGenは患者教育ビデオのアクセシビリティをどのように促進しますか？

HeyGenは、自動クローズドキャプションと多言語ボイスオーバー生成を通じて、患者向けの包括的な健康教育ビデオを提供する力を組織に与えます。これらの技術的な機能により、コンテンツがより広い視聴者にアクセス可能になり、患者体験が大幅に向上します。

HeyGenは私の組織が魅力的な患者教育ビデオを迅速に作成するのを助けることができますか？

はい、HeyGenはスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換することで、医療教育ビデオの制作を効率化します。AIアバターと事前にデザインされたテンプレートを使用することで、患者教育ビデオを迅速に作成し、貴重な時間とリソースを節約できます。

HeyGenは異なる言語やプラットフォームでの患者教育ビデオの配信をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、先進的なボイスオーバーと字幕生成機能を通じて、さまざまな言語でのオンライン教育ビデオのグローバルな配信を支援します。私たちのプラットフォームは、コンテンツが多様なオンラインビデオプラットフォームで簡単に消費できるようにし、コミュニケーションの効果を高めます。

HeyGenはオンライン教育ビデオを効率的に作成するためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは直感的なビデオ編集ソフトウェアとして機能し、ユーザーがAIアバターを使用してテキストや既存のスクリプトから迅速にオンライン教育ビデオを作成できるようにします。私たちの強力なメディアライブラリとテンプレートは、ストーリーボードプロセスを簡素化し、全体的なコンテンツ制作を加速します。