サンプルプロンプト1
DevOpsエンジニアとシニアシステム管理者を対象にした90秒のダイナミックな動画をデザインし、運用の最適化を目指します。この動画では「エンドポイントパッチの自動化」ワークフローに特に焦点を当てて、効果的に「パッチの自動化」を紹介します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、オートメーションプロセスを示すスクリーンキャプチャを使用し、エネルギッシュなナレーションを添えます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、技術文書を迅速に魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。
サンプルプロンプト2
セキュリティオフィサー、コンプライアンスマネージャー、IT監査人向けに、堅牢な「パッチポリシー」が「セキュリティアップデート」からのリスクを軽減する重要な役割を説明する2分間の権威ある動画を開発します。ビジュアルプレゼンテーションは詳細で、データセキュリティの概念をプロフェッショナルなチャートとインフォグラフィックで強調し、落ち着いた情報豊かなナレーションをサポートします。HeyGenの機能を使用して「字幕/キャプション」を追加し、包括的なアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト3
ジュニアITスタッフとヘルプデスク技術者向けに、重要なシステムの「クイックセットアップ」や「Windowsパッチのロールバック」の効率的な処理方法を示す45秒の簡潔な指導動画を作成します。ビジュアルスタイルは明確でステップバイステップのインターフェースデモを特徴とし、親しみやすく励みになる声を添えます。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、プロフェッショナルな外観のチュートリアルを迅速に組み立て、一貫したブランドを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

パッチ管理動画の作成方法

パッチ管理戦略を明確にし、コンプライアンスを確保するためにプロフェッショナルなトレーニング動画を簡単に制作。

1
Step 1
スクリプトを作成
パッチ管理ポリシーと手順を詳述したスクリプトを作成します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、コンテンツを効果的な「トレーニング動画」に変換します。
2
Step 2
ビジュアルと音声を選択
メッセージを伝えるための適切な「AIアバター」を選び、魅力的なナレーションを生成します。スクリプトを自然な音声に変換して「PM概要」を明確に説明します。
3
Step 3
強化とブランディングを追加
「字幕/キャプション」を統合して視聴者の理解とエンゲージメントを高めます。「リスク削減の推奨事項」を強調するために視覚的な補助とブランディング要素を組み込み、プロフェッショナルな外観を維持します。
4
Step 4
エクスポートと配信
HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して、さまざまなプラットフォーム向けに完成した動画を準備します。組織全体で「エンドポイントパッチの自動化」を効果的に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な技術プロセスを明確化

パッチポリシーや構成管理のような複雑な技術概念を簡素化し、すべての管理ノードに対する明確さと理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなパッチ管理トレーニング動画の作成を効率化しますか？

HeyGenは、スクリプトをリアルなAIアバターと自然なナレーションを用いた魅力的な動画コンテンツに変換することで、組織が「パッチ管理動画」を効率的に作成できるようにします。これにより、複雑なトピックに関する「トレーニング動画」の制作が大幅に簡素化されます。

HeyGenは重要なパッチ展開作業やセキュリティアップデートの説明を自動化するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、技術文書から直接「パッチ展開作業」や「セキュリティアップデート」の明確な動画説明を生成することで「パッチの自動化」を可能にします。HeyGenのテキストビデオ技術とAIアバターを活用して、重要な「構成管理サービス」手順を一貫して伝えることができます。

HeyGenで作成した動画のブランディングとカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、どの「パッチマネージャー」も自社のロゴや特定のブランドカラーをトレーニングや情報動画に組み込むことができます。これにより、「パッチポリシー」や「リスク削減の推奨事項」を詳細に説明する動画を含め、すべての生成コンテンツが一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。

HeyGenはWindowsパッチのロールバックのような特定の技術的タスクの動画ガイド作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenは詳細な技術指示に最適です。「Windowsパッチのロールバック」や「エンドポイントパッチの自動化」の手順をステップバイステップのビジュアルと明確なナレーションで説明する動画ガイドを簡単に生成でき、「管理ノード」の管理における明確さを確保します。