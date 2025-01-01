パスワードリセットガイドビデオを迅速かつ簡単に作成

高品質なボイスオーバーを使用して、従業員のオンボーディングやカスタマーサポートのための高品質なパスワードリセットトレーニングビデオを手軽に制作します。

178/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
従業員向けにITセキュリティ意識を高める45秒のトレーニングビデオを開発し、「AIアバター」をインストラクターとして安全なパスワードリセットの方法を紹介します。ビジュアルスタイルはややアニメーション風で権威あるもので、親しみやすい「ボイスオーバー生成」により、ユーザーを「パスワードリセットトレーニングビデオ」の重要なステップに導きます。
サンプルプロンプト2
外部クライアント向けに、重要なシステムアップデートを案内し、セルフサービスのパスワードリセットオプションを強調する60秒のカスタマーサポートチュートリアルを制作します。このビデオはブランド化されたクリーンなビジュアル美学と励ましのトーンを持ち、「スクリプトからのテキストビデオ」を使用して効率を確保し、「字幕/キャプション」で包括的な「ガイドビデオ」を提供します。
サンプルプロンプト3
一般ユーザーが忘れたパスワードに対する即時の支援を必要とする場合のために、簡潔な30秒のクイックガイドを設計します。このダイナミックで安心感のあるビデオは、明確で高品質なビジュアルを特徴とし、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して各ステップを示します。全体の目標は、迅速で効果的な「パスワードリセットビデオ」を明確で直接的なナレーションで提供することです。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

パスワードリセットガイドビデオの作成方法

HeyGenのAI駆動プラットフォームを使用して、サポートを効率化し、ユーザーエクスペリエンスを向上させる明確で魅力的なパスワードリセットガイドビデオを効率的に制作します。

1
Step 1
ビデオの基盤を作成
スクリプトを動的なビジュアルに変換することから始めます。「パスワードリセットテンプレート」または独自のテキストを使用し、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用してガイドの初期ビデオドラフトを生成します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
プロフェッショナルなプレゼンターを選んでエンゲージメントを高めます。リアルな「AIアバター」と高品質なボイスオーバーを「AIボイスアクター」技術を使用して組み込み、明確に指示を伝えます。
3
Step 3
ブランディングでカスタマイズ
ガイドビデオを組織の外観に合わせてパーソナライズします。「ブランディングコントロール」を使用してブランドの色やロゴを適用し、「カスタマイズ可能なシーン」を編集して一貫性のあるプロフェッショナルな外観を維持します。
4
Step 4
ガイドをエクスポートして共有
パスワードリセットガイドを完成させます。「自動生成キャプション」を生成してアクセシビリティを確保し、希望のアスペクト比で高品質な「ガイドビデオ」をエクスポートし、配布の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

技術的手順を簡素化

.

パスワードリセットなどの複雑なITプロセスを明確にし、理解を確実にし、サポートへの問い合わせを減少させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なパスワードリセットガイドビデオの作成を支援しますか？

HeyGenはAIビデオジェネレーターであり、AIアバターとカスタマイズ可能なシーンを使用して、プロフェッショナルなパスワードリセットガイドビデオを簡単に作成できます。スクリプトを入力するだけで、AI駆動のツールが高品質な指導コンテンツを効率的に生成します。

パスワードリセットトレーニングビデオの作成を効率化するHeyGenの機能は何ですか？

HeyGenは、AIアバターやテキストからビデオへの機能を含む高度なAI駆動ツールを活用して、パスワードリセットトレーニングビデオを迅速に生成します。プラットフォームには高品質なボイスオーバーと自動生成されたキャプションが含まれており、明確さとアクセシビリティを確保します。

HeyGenで生成されたパスワードリセットビデオの外観をカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは、カスタマイズ可能なシーンと強力なブランディングコントロールを使用して、パスワードリセットビデオを完全にカスタマイズできます。会社のロゴや色を簡単に組み込んで、ガイドビデオ全体でブランドの一貫性を確保できます。

パスワードリセットテンプレートビデオの作成を簡素化するためのテンプレートをHeyGenは提供していますか？

はい、HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートの選択肢を提供しており、パスワードリセットテンプレートビデオの作成を直感的かつ迅速に行えます。これらのテンプレートは、ITトレーニングやカスタマーサポートのための効果的なガイドビデオを迅速に制作するのに役立ちます。