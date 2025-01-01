パートナーシップ発表ビデオを簡単に作成
プロフェッショナルなビデオでインパクトのある発表を開始しましょう。HeyGenのブランディングコントロールを利用して、完璧なブランドの一貫性を確保します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業クライアントやB2Bステークホルダー向けに、プロフェッショナルで権威あるトーンを強調した45秒の発表ビデオを開発してください。明確で温かみのあるナレーションを使用し、HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を活用して、新しいコラボレーションの戦略的な利点を説得力のあるストーリーで伝え、意思決定者に響くプロフェッショナルなビデオを提供します。
マーケティングエージェンシーやクリエイティブディレクター向けに、クリエイティブな提携を紹介する60秒のダイナミックなビデオを制作してください。視覚的に豊かなアニメーションと現代的な音楽を特徴とし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとスクリプトからのテキストビデオ機能を統合して、革新的なブランディングと相互のクリエイティブな強みを強調し、インパクトのある発表ビデオを作成します。
一般の人々やソーシャルメディアのフォロワー向けに、15秒のソーシャルメディアクリップをデザインしてください。簡潔で直接的かつ魅力的なビジュアルスタイルを使用し、鮮やかなテキストオーバーレイとエネルギッシュなサウンドエフェクトを活用します。HeyGenの字幕/キャプションとアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに合わせてメッセージをカスタマイズし、発表が簡単に理解され、広くアクセス可能であることを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな発表ビデオ、特にパートナーシップ発表の作成を簡素化しますか？
HeyGenは、豊富なビデオテンプレートとAI機能を備えた強力なビデオメーカーを提供し、高品質な発表ビデオを簡単に作成できます。ブランディング要素をカスタマイズして、すべてのプラットフォームでプロフェッショナルに響くパートナーシップ発表を実現します。
ビデオがブランドに合うようにするためのカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、色、その他のビジュアル要素をシームレスに統合できます。また、メディアライブラリやビデオ編集ツールを利用して、各ビデオを正確な仕様に合わせて調整し、一貫したブランドプレゼンスを確保します。
HeyGenのAI機能は本当にビデオ作成プロセスを効率化しますか？
はい、HeyGenの強力なAI機能、AIアバターやテキストからビデオへの変換機能を含め、コンテンツ制作を大幅に加速します。これにより、ビデオを迅速に作成し、魅力的なボイスオーバーや字幕を簡単に生成できます。
HeyGenのビデオはどのプラットフォームに最適化されており、どのようにエンゲージメントを促進できますか？
HeyGenは、アスペクト比のリサイズと柔軟なエクスポートオプションを通じて、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたプロフェッショナルなビデオを提供します。コンテンツ内に明確な行動喚起要素を組み込むことで、エンゲージメントを最大化し、クリエイティブな目標を達成します。