AIでパートナートレーニングビデオを作成：エンゲージメントを向上

魅力的なトレーニングビデオでパートナーをエンパワーしましょう。HeyGenのAIアバターを使用して、インパクトのあるコンテンツを迅速に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のパートナー向けに、新機能のアップデートを示す45秒のマイクロラーニングビデオを開発してください。このビデオは、モダンでテンポの速いビジュアルスタイルを採用し、鮮明なグラフィックスと親しみやすく明瞭なAIアバターの声を使用します。HeyGenのAIアバターを活用して、プレゼンターを瞬時に生き生きとさせてください。
サンプルプロンプト2
パートナー向けに、複雑なソフトウェア統合のステップバイステップのウォークスルーを提供する詳細な90秒の「ハウツー」トレーニングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは指導的で、明確な画面録画と注釈を伴い、落ち着いた説明的な声で進行します。HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、一貫した高品質のナレーションを確保してください。
サンプルプロンプト3
最近の成功事例を強調し、次の四半期の主要な戦略的利点を示す、インスピレーションを与える30秒のパートナーエンパワーメントビデオを生成してください。このビデオには、洗練されたモチベーショナルなビジュアルスタイルと、アップビートなバックグラウンドミュージック、プロフェッショナルで読みやすい字幕が必要です。HeyGenの字幕/キャプション機能を実装して、すべてのパートナーに対するアクセシビリティを最大化してください。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

パートナートレーニングビデオの作成方法

パートナー向けに高品質で魅力的なトレーニングコンテンツを効率的に制作し、一貫したメッセージングと加速された学習を確保します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトとビジュアルを作成
まず、トレーニングスクリプトを作成します。その後、HeyGenのAIアバターと豊富なメディアライブラリを活用して、スクリプトを魅力的なビジュアルで実現し、効果的なトレーニングコンテンツの基盤を築きます。
2
Step 2
ブランドアイデンティティを適用
すべてのトレーニング資料でブランドの一貫性を確保します。HeyGenのブランドコントロールを利用して、ロゴ、色、フォントを統合し、パートナーに響くプロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオを作成します。
3
Step 3
必要な要素を追加
パートナーのために明確さとアクセシビリティを向上させます。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、ビデオに自動的にテキストを追加し、オンライントレーニングビデオを包括的で学習者全員が簡単にフォローできるものにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして配布
トレーニングビデオを展開用に最終化します。希望するプラットフォームに適したアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを選択し、完成したコンテンツを簡単に共有してパートナートレーニングプログラムを強化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

セールスエンパワーメントコンテンツを開発

パートナーに顧客成功事例のAI生成ビデオを提供し、セールスピッチと製品理解を強化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてパートナートレーニングビデオを強化できますか？

HeyGenは、AIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、パートナートレーニングビデオの作成を革新します。これにより、非常に魅力的なトレーニングコンテンツを迅速に制作でき、パートナーエンパワーメントをより効果的かつ効率的にします。

HeyGenはグローバルパートナー向けの一貫したオンライントレーニングビデオの作成をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは、ブランドコントロール、テンプレート、アスペクト比のリサイズを利用して、すべてのパートナートレーニングプログラムで一貫性のある高品質のオンライントレーニングビデオを標準化することを可能にします。

HeyGenのAI機能を使用してどのようなトレーニングコンテンツを開発できますか？

HeyGenのAIコースクリエーターは、マイクロラーニングモジュールやオンボーディングビデオから、詳細な製品デモやハウツートレーニングビデオまで、幅広い魅力的なトレーニングコンテンツを開発することを可能にします。私たちのプラットフォームは、すべてのトレーニングニーズに合わせたパーソナライズされたビデオベースの学習教材の作成を効率化します。

HeyGenはトレーニングビデオの制作にかかる時間とコストをどのように削減しますか？

HeyGenは、AIアバターとボイスオーバーを使用してスクリプトをプロフェッショナルトレーニングビデオに変換し、従来のビデオ編集の複雑さを排除することで、コストとリソースを大幅に節約します。この効率性により、高品質のトレーニングビデオをはるかに迅速かつ低コストで作成できます。