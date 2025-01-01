パートナーオンボーディングビデオを簡単に作成
魅力的なビデオでパートナーオンボーディングプロセスを効率化。AIアバターを活用してトレーニングをパーソナライズし、定着率を向上させましょう。
パートナーシップマネージャーを対象にした60秒のパーソナライズされたウェルカムメッセージを作成し、カスタマイズされたパートナージャーニーの価値を示してください。ビデオは、温かみのある人間中心のビジュアルスタイルで、フレンドリーなAIアバターが会話調の挨拶を行い、柔らかいバックグラウンドミュージックを組み合わせます。HeyGenのAIアバターが「パーソナライズされたビデオ」を作成し、初日からより強固なパートナー関係を築く方法を強調してください。
オンボーディングプログラムコーディネーター向けに、30秒の簡潔な指導ビデオを制作し、新しいパートナーの「オンボーディング努力を拡大する」方法を効率的に示してください。このビデオは、モダンで効率的なビジュアルスタイルを特徴とし、クリーンなグラフィックと正確で情報豊富なナレーションを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を紹介し、トレーニング目的のために高品質な「AI駆動のビデオツール」を迅速に生成します。
複雑な製品機能を学ぶグローバルパートナーを対象にした90秒の説明「トレーニングビデオ」を設計し、普遍的なアクセス性を確保してください。視覚と音声のスタイルは、指導的で明確かつ国際的にアクセス可能であるべきで、画面録画とHeyGenの字幕/キャプションを組み込み、理解を深めます。これにより、言語の壁を超えて重要な情報を効果的に伝えることができます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにしてパートナーオンボーディングビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenはAI駆動のビデオツールとリアルなAIアバターを活用して、魅力的なパートナーオンボーディングビデオの制作を簡素化し、スクリプトをプロフェッショナルなビジュアルコンテンツに変換します。
パーソナライズされたパートナーオンボーディングにAIを使用する利点は何ですか？
HeyGenのAI駆動プラットフォームを使用することで、パーソナライズされたビデオを作成し、オンボーディングの取り組みを効率的に拡大できます。AIナレーションと動的コンテンツを通じて、各新しいパートナーにカスタマイズされた情報を提供します。
HeyGenはオンボーディングビデオをより魅力的にする機能を提供していますか？
もちろんです。HeyGenのAI駆動プラットフォームは、標準的なトレーニングビデオを魅力的なコンテンツに変える動的でインタラクティブなビデオを開発するのに役立ち、新入社員の定着率を向上させます。
さまざまなパートナー向けにパーソナライズされたビデオをどのくらい簡単に作成できますか？
HeyGenを使用すると、AIナレーションとテキスト読み上げ変換を利用して、さまざまなパートナー向けにメッセージを効率的にカスタマイズし、関連性のある効果的なオンボーディングビデオを簡単に作成できます。