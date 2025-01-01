AIでパートナーエネーブルメントビデオを作成
AIアバターを使用して、オンボーディングと販売を促進する魅力的なパートナートレーニングビデオを迅速に生成し、時間とリソースを節約します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のパートナーを対象に、最近の複雑な製品強化を説明する2分間のダイナミックなアップデートビデオを開発してください。モダンなビジュアル美学を採用し、カスタマイズ可能なスクリプトから生成された画面上のテキストハイライトを使用し、字幕/キャプションで明確さを確保します。音声はエネルギッシュなナレーションで、パートナーエネーブルメントの取り組みを積極的かつ情報豊かに保ちます。
販売に焦点を当てたパートナー向けに、新しいソリューションの提案のベストプラクティスを示す2分間の魅力的なパートナートレーニングビデオを想像してください。ビジュアルプレゼンテーションはモチベーショナルで情報豊かに感じられ、多様なメディアライブラリ/ストックサポートを利用してシナリオベースのナラティブを作成します。テンプレートとシーンを活用して自信に満ちた権威あるトーンでコンテンツを提供し、パフォーマンスを向上させる魅力的なビデオを作成します。
将来のパートナーを対象に、チャネルプログラムに参加することの主な利点を強調する45秒のプロモーションビデオを作成してください。この短いビデオは、活気あるグラフィックと簡潔なメッセージを特徴とし、AIアバターによる魅力的な配信を行います。最終出力は、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなソーシャルプラットフォームに最適化され、複数のチャネルでパートナーエネーブルメントビデオをコスト効率よく作成できるようにします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高品質なパートナーエネーブルメントビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用し、ユーザーがスクリプトから直接魅力的なパートナーエネーブルメントビデオを効率的に生成できるようにします。これにより、プロフェッショナル品質のパートナートレーニングコンテンツの制作が簡素化されます。
HeyGenはブランドガイドラインに沿ったパートナートレーニングビデオを確保するためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ユーザーがロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをパートナートレーニングビデオに組み込むことを可能にします。カスタマイズ可能なテンプレートと豊富なメディアライブラリを使用して、一貫したブランドアイデンティティを簡単に維持できます。
HeyGenはグローバルなパートナーオンボーディングビデオのために多言語オプションをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは多言語のナレーション生成と自動字幕/キャプションをサポートしており、グローバルなオーディエンス向けにパートナーオンボーディングビデオを簡単にローカライズできます。これにより、異なる地域でのアクセス性と理解が確保されます。
HeyGenが生成するAIトレーニングビデオのエクスポートとアスペクト比のオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは柔軟なアスペクト比のリサイズとさまざまなエクスポートオプションを提供し、AIトレーニングビデオが異なるプラットフォームやデバイスに最適化されることを保証します。これにより、パートナートレーニングのためのコンテンツの共有がシームレスで効果的になります。