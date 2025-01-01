パートナーAPIトレーニングビデオを迅速に作成する方法
SP-APIビデオチュートリアルでAmazonの販売を強化しましょう。在庫追跡や販売レポートを学び、HeyGenのAIアバターでダイナミックなコンテンツを実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ビジネスオーナーとオペレーションマネージャー向けに、SP-APIデータをGoogle Sheetsに統合してワークフローを自動化する方法を示す1.5分間の実用的なチュートリアルを開発してください。ビジュアルスタイルは魅力的でステップバイステップであり、画面上のテキストオーバーレイを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用して正確な指示と明確な字幕を提供します。
SP-APIに不慣れな開発者を対象に、APIスロットリングを防ぐためのレート制限の理解と管理に特化した2分間の詳細な指導ビデオを制作してください。説明的で詳細なビジュアルスタイルを採用し、図解やコードスニペットの例を使用し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して一貫したナレーションを提供し、関連するBロール映像のためのメディアライブラリ/ストックサポートを利用します。
新しいAPI開発者向けに、Python環境のセットアップとPostmanを使用した最初のSP-API呼び出しを行うための1.5分間の「はじめに」ガイドを設計してください。このビデオは、フレンドリーで指導的なビジュアルスタイルを維持し、集中した画面共有デモンストレーションを特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して洗練された外観を実現し、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAmazon Selling Partner APIトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキストからビデオへの生成を使用して、パートナーAPIトレーニングビデオを簡単に作成できるようにし、複雑なSP-APIの概念を視聴者にとって理解しやすくします。
HeyGenはどのようなSP-APIプロセスをビデオチュートリアルで説明するのに役立ちますか？
HeyGenは、注文管理、在庫追跡、販売レポートや商品リストの生成など、さまざまなSP-API機能のワークフロー自動化を説明する魅力的なビデオチュートリアルを作成する力を提供します。
HeyGenはPostmanやPythonのような技術ツールをSP-API統合のために説明することをサポートしていますか？
はい、HeyGenの柔軟なテキストからビデオへの機能により、Postmanのようなツールを使用したSP-APIの統合やPython環境のセットアップに関する詳細なビデオチュートリアルを開発することができます。レポートAPIやフィードAPIなどの特定のAPIをカバーします。
HeyGenで作成したAmazon SP-APIコースのビデオチュートリアルにブランドを付けることはできますか？
もちろんです！HeyGenはカスタムロゴや色を含む広範なブランディングコントロールを提供し、Amazon SP-APIコースのビデオチュートリアルがプロフェッショナルで一貫した外観を保ち、エクスポートと配布の準備が整います。