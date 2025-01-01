AIでペーパーレスワークフロートレーニングビデオを作成
AIアバターを活用して、プロフェッショナルで魅力的なコンテンツにトレーニングを変革しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
営業リーダー向けの45秒のダイナミックなビデオを作成し、効率的なペーパーレスプロセスを示すことで営業トレーニングを強化します。ビジュアル的にはモダンで魅力的にし、ライブラリからのブランドシーンと活気あるストックメディアを組み込み、アップビートなバックグラウンドミュージックと正確な字幕を追加してアクセシビリティを確保します。これにより、すべての営業プロフェッショナルが新しいワークフローの詳細を把握できます。
カスタマーサクセスマネージャー向けの30秒の簡潔な情報ビデオを開発し、AI駆動のツールがペーパーレス手続きの更新を通じてカスタマーサクセスを向上させる方法に焦点を当てます。ビデオはフレンドリーで明確なビジュアルスタイルを採用し、親しみやすいAIアバターと温かいナレーションで迅速かつ重要な更新を提供し、一貫したカスタマーサポートを確保します。
デジタル戦略を強化したい人々向けに、ペーパーレスワークフロートレーニングビデオの作成方法を示す革新的な60秒のビデオを制作します。このビデオは多様なテンプレートとシーンを特徴とし、さまざまなAIアバターが複雑なステップを説明し、シンプルなスクリプトから作成されたコンテンツを異なるアスペクト比に適応させてマルチプラットフォームで配信可能にします。ペーパーレスワークフロートレーニングビデオテンプレートを使用することで、作成を加速する簡便さを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてペーパーレスワークフロートレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、先進的なAI駆動ツールを使用して、ペーパーレスワークフローのプロフェッショナルトレーニングビデオを簡単に作成できるように企業を支援します。リアルなAIアバターとカスタマイズ可能なブランドシーンを使用して、従来の撮影を必要とせずに魅力的なコンテンツを迅速かつ効率的に制作できます。
HeyGenのAIビデオ機能はどのビジネス機能に最も役立ちますか？
HeyGenのAIビデオプラットフォームは、オンボーディングの効率化、営業トレーニングの強化、カスタマーサクセスの向上を目指すさまざまな部門に最適です。HRチーム、営業リーダー、カスタマーサクセスマネージャーは、HeyGenのAI駆動ツールを活用して、デジタル戦略を高品質でプロフェッショナルなトレーニングビデオで強化できます。
HeyGenはプロフェッショナルトレーニングビデオの作成を簡素化するテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはペーパーレスワークフロートレーニングビデオテンプレートを含むさまざまなテンプレートを提供しており、コンテンツ作成を効率化します。これらのテンプレートは、AIナレーションとカスタマイズ可能なブランドシーンと組み合わせることで、プロフェッショナルトレーニングビデオの制作を誰でも簡単に行えるようにします。
HeyGenのAIアバターとナレーションはどのようにトレーニングコンテンツを強化しますか？
HeyGenのAIアバターはAIスポークスパーソンとして機能し、俳優やスタジオを必要とせずに明確で一貫したメッセージを届けます。自然な音声のAIナレーションと自動字幕と組み合わせることで、プロフェッショナルトレーニングビデオが非常に魅力的で、すべての学習者にアクセス可能になります。