Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングの専門家や小規模ビジネスオーナーを対象に、ランディングページのコンバージョン率を大幅に向上させることを目的としたインパクトのある30秒のビデオを作成します。ビデオは、クリーンでモダンな美学を採用し、鮮明なビジュアルと親しみやすく説得力のあるオーディオトラックで製品やサービスを効果的に紹介します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、マーケティングメッセージを魅力的なビデオに簡単に変換し、説得力のある出版ビデオをこれまで以上に簡単に作成できるようにします。
YouTubeのようなプラットフォームで一貫したコンテンツ公開を目指すコンテンツクリエイターやオンライン教育者のために、ダイナミックな60秒のインストラクションビデオを開発します。エネルギッシュでチュートリアルのようなビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストを明確にし、複雑なトピックを簡単にする会話調で励ましのあるオーディオナラティブを使用します。このビデオは、HeyGenの字幕/キャプションをシームレスに統合し、視聴者の最大限のアクセスとエンゲージメントを確保しながら、ビデオ作成プロセスを効率化します。
新進作家やインディペンデント出版社は、ハリウッド作品に匹敵する素晴らしい40秒のブックビデオトレーラーを制作できます。このビデオは、映画のようなドラマチックなビジュアルスタイルを要求し、壮大なバックグラウンドミュージックと深みのある魅力的なナレーターの声でプロットを予告し、ネタバレを避けます。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを統合して、完璧なビジュアルとオーディオ要素を見つけ、AIビデオジェネレーターが出版ビデオをプロフェッショナルな水準に引き上げる方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な出版ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターとさまざまなテンプレートを使用してプロフェッショナルなビデオに変換することで、コンテンツ出版のためのビデオ作成を効率化します。これにより、作家や出版社は書籍やランディングページのための高品質なビデオマーケティングコンテンツを迅速に生成できます。
HeyGenは作家や書籍発売のためのビデオマーケティングをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、作家が魅力的なブックビデオトレーラーやソーシャルメディア用のプロモーションコンテンツを作成するのを支援します。ブランドコントロール、カスタマイズ可能なテンプレート、AIキャプションを使用して、書籍の発売やコンテンツ出版の取り組みを強化する魅力的なビデオを制作できます。
HeyGenがコンテンツ出版のための効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、テキストから高品質な出版ビデオを生成するために高度なAIを利用しており、リアルなAIアバターと自然なボイスオーバーを含んでいます。また、AIキャプションジェネレーターを含んでおり、コンテンツがアクセスしやすくプロフェッショナルであることを保証し、ランディングページやYouTubeビデオに最適です。
テンプレートをカスタマイズして、さまざまなプラットフォームに適したビデオを作成できますか？
はい、HeyGenは、出版ビデオをカスタマイズするためのさまざまなテンプレートとシーンを提供しています。YouTubeなどの異なるプラットフォームに合わせてアスペクト比を簡単に調整し、透かしなしでビデオをエクスポートできるため、ビデオ作成プロセスが効率的で多用途になります。