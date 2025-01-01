OSHA安全ビデオを作成：迅速、魅力的、そしてコンプライアント

OSHA基準を満たし、チームを魅了するカスタムで魅力的な安全トレーニングプログラムを、先進的なAIアバターを使用して開発します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
製造業の従業員を対象にした45秒のカスタム安全トレーニングビデオを開発し、特定の危険プロトコルを動的で指導的なビジュアルと活気あるバックグラウンド音楽で強調します。HeyGenのテンプレートとシーンからすぐに選択し、メディアライブラリ/ストックサポートから直接引き出した関連するビジュアル例でコンテンツを充実させ、職場の安全トレーニングを効果的かつ効率的にします。
サンプルプロンプト2
多様な労働力向けに30秒のパーソナライズされた安全ビデオリフレッシャーを制作し、魅力的で視覚的に魅力的なグラフィックと親しみやすく安心感のあるナレーションを特徴とします。HeyGenのボイスオーバー生成を使用して複数の言語で瞬時にインパクトのあるメッセージを作成し、自動字幕/キャプションで全従業員へのアクセスを確保し、日常の安全チェックを本当に魅力的なビデオに変えます。
サンプルプロンプト3
安全管理者がさまざまなプラットフォームで迅速に重要な情報を広めるための90秒の視覚的安全ガイドを設計し、情報豊富で簡潔なビジュアルを明確で権威あるナレーターと共に提示します。HeyGenの安全ビデオメーカー機能を活用し、特にアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、異なるソーシャルメディアや内部ディスプレイにコンテンツを適応させ、スクリプトからのテキストビデオを通じて説得力のあるストーリーを作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

OSHA安全ビデオの作成方法

複雑なOSHAガイドラインを魅力的でコンプライアント、かつパーソナライズされた安全トレーニングビデオに変換し、AIツールを活用して労働力が十分に情報を得て安全であることを確保します。

1
Step 1
テンプレートを選択するかスクリプトから開始
トレーニング専用のテンプレートライブラリから選択するか、既存のスクリプトを貼り付けて、OSHA安全ビデオの基礎を迅速に構築します。
2
Step 2
魅力的なAIアバターとボイスオーバーを追加
多様なAIアバターと自然なボイスオーバー生成を使用してビデオを強化し、視聴者にとってより親しみやすくパーソナライズされた安全コンテンツを作成します。
3
Step 3
自動クローズドキャプションとブランディングを適用
アクセシビリティとOSHA基準への準拠のために自動クローズドキャプションを利用します。ブランディングコントロールを組み込んで、一貫した企業の外観を維持します。
4
Step 4
シームレスな配信のためにエクスポート
完成したOSHA安全ビデオをさまざまな形式でエクスポートし、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してLMS/LXPに簡単に統合し、広範で追跡可能な配信を確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全手順を明確化

複雑な安全プロトコルや規則を、効果的な理解のために明確で理解しやすいAI駆動のビデオに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenは魅力的なカスタムOSHA安全ビデオの作成を支援できますか？

はい、HeyGenはAIアバターとカスタムスクリプトを使用して、重要な情報を魅力的なコンテンツに変換し、多様な労働力に響くパーソナライズされた安全ビデオを作成する力を提供します。当プラットフォームは、高品質でクリエイティブな安全トレーニングビデオを特定の組織のニーズに合わせて制作するための強力な安全ビデオメーカーです。

HeyGenはOSHA準拠の職場安全トレーニングの作成をサポートしていますか？

HeyGenは、OSHA基準を満たすのに役立つ包括的な職場安全トレーニングビデオを制作し、全体的な安全コンプライアンスを大幅に向上させることができます。コンテンツの完全な管理を維持し、OSHA安全ビデオに必要なすべての情報を従業員に正確に伝えることができます。

HeyGenは安全ビデオを迅速に作成するためのAIツールを提供していますか？

HeyGenは、先進的なテキストからビデオ生成やリアルなAIアバターを含む直感的なAIツールを提供し、安全トレーニングビデオの制作プロセスを大幅に効率化します。この革新的なプラットフォームは、自動クローズドキャプションなどの機能を備え、プロフェッショナルなコンテンツを効率的に生成するのに役立ちます。

HeyGenは職場安全トレーニングビデオをよりインタラクティブにするための機能を提供していますか？

HeyGenの多用途なプラットフォームは、シナリオベースのビデオを開発し、視覚的に豊かな要素を組み込むことができ、職場安全トレーニングのエンゲージメントを高めます。HeyGenを使用してよりインタラクティブで魅力的なビデオを作成することで、従業員の参加率が向上し、重要な安全プロトコルの理解が深まります。