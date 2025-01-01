AIを活用した究極のコンプライアンスのためのOSHA認識ビデオを作成
OSHA準拠のトレーニングビデオを簡単に開発。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、従業員の認識と記憶を向上させる魅力的な安全コンテンツを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
建設作業員と監督者向けに、現実的なシナリオと真剣なトーンを特徴とする、90秒の墜落防止に焦点を当てた指導ビデオを、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を通じて簡単に作成します。
オフィスまたは工場の全従業員向けに、緊急手順ビデオを45秒間で制作し、広範な安全と健康プログラムの一部として、緊急性がありながら簡潔なアニメーショングラフィックスと落ち着いたが断固としたナレーション生成を使用して避難経路を説明します。
化学物質を扱う従業員向けに、危険物の取り扱いに関する詳細なトレーニングビデオを2分間で設計し、明確なラベリングと段階的な手順ビジュアルを組み込み、HeyGenの字幕/キャプションを使用して普遍的な理解とコンプライアンスを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてOSHA準拠のトレーニングビデオの作成を迅速化できますか？
HeyGenは高度な「AIアバター」と「テキスト-to-ビデオ」技術を利用して、ユーザーが迅速に「OSHA認識ビデオ」やその他の「OSHA準拠トレーニングビデオ」を作成できるようにします。事前に構築された「テンプレート」とスクリプト入力を活用することで、ビデオ制作時間を大幅に短縮し、ワークフローを効率化できます。
HeyGenは安全トレーニングのアクセシビリティとグローバルリーチを向上させるためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは自動「クローズドキャプション」と強力な「多言語サポート」を通じて「職場安全ビデオ」のアクセシビリティを確保し、多様なグローバルオーディエンスに対応します。これにより、HRチームは異なる言語グループに効果的に「コンプライアンス研修」を提供し、「LMS統合」とのシームレスな展開が可能になります。
HeyGenは魅力的でインタラクティブな安全トレーニングシナリオの開発を支援できますか？
はい、HeyGenは包括的な「安全トレーニング」のための非常に「魅力的なビデオ」や「シナリオベースのビデオ」の作成を可能にします。リアルな「AIプレゼンター」と豊富な「ストックメディアライブラリ」を活用して、知識の保持と従業員のエンゲージメントを向上させるインパクトのあるビジュアルストーリーを作成できます。
HeyGenはOSHAトレーニングコンテンツの継続的な更新をどのようにサポートしていますか？
HeyGenは効率的な「OSHAビデオメーカー」として機能し、既存のトレーニング資料に簡単に「スマートアップデート」を行うことができ、コンテンツが最新の「安全プロトコル」と規制の変更を反映するように迅速に改訂できます。これにより、最初からやり直すことなく「安全コンプライアンス研修ビデオ」を最新の状態に保つことができます。