組織の価値観を伝える動画を作成してチームを鼓舞する
価値観を実行に移し、勇気ある文化を築く。HeyGenのスクリプトから動画への変換機能を使って、簡単にスクリプトを魅力的な動画に変換します。
全従業員と新入社員を対象に、価値観を生きることが真に勇気ある文化を育む方法を紹介する30秒のモチベーションクリップを開発してください。この動画は、ダイナミックで魅力的なビジュアル、アップビートなバックグラウンドミュージック、フレンドリーなAIアバターのプレゼンテーションをデザインし、HeyGenのAIアバターと多様なテンプレートとシーンを活用して、印象的で記憶に残る体験を提供します。
採用担当者と採用マネージャー向けに、採用プロセス中に文化的適合性を見極める方法を強調する60秒のトレーニング動画を制作してください。インタビュー形式のビジュアルセットアップを採用し、画面上のテキストで重要なポイントを強調し、明確で簡潔なナレーションを補完し、HeyGenの字幕/キャプションを使用してアクセシビリティを確保し、関連するビジュアルのためにメディアライブラリ/ストックサポートを活用します。
部門長やプロジェクトリーダー向けに、組織の価値観が生産的な意思決定を導く方法を示し、従業員を効果的にトレーニングする方法を提供する50秒の指導動画を作成してください。この動画は、インフォグラフィックスタイルのアニメーション、プロフェッショナルなナレーション、控えめなバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート、効率的なスクリプトから動画への変換機能を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化されています。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして従業員に響く組織の価値観動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトから動画への技術を使用して、組織の価値観動画を迅速に作成することを可能にします。これにより、コア原則の一貫したコミュニケーションが確保され、従業員が価値観を理解し、魅力的なコンテンツを通じてそれを実践するのを助けます。
HeyGenのAIアバターは、組織の価値観を効果的に実行する上でどのような役割を果たしますか？
HeyGenのAIアバターは、メッセージを伝えるための一貫したプロフェッショナルな顔を提供し、組織の価値観を実行する上で重要です。これにより、スケーラブルなトレーニングとコミュニケーションが可能になり、教えられる観察可能な行動を従業員に訓練するのを助けます。
HeyGenは会社の価値観に関連する具体的で観察可能な行動を定義し、伝えるのを支援できますか？
はい、HeyGenはスクリプトを動画に変換することで、具体的で観察可能な行動のコミュニケーションを支援します。これにより、組織の価値観を強化し、チーム全体で生産的な意思決定を導くのに役立ちます。
HeyGenはどのようにして組織の価値観を強化し、勇気ある文化を築くのをサポートしますか？
HeyGenは、組織の価値観を一貫して伝え、強化するための強力なツールを提供することで、勇気ある文化を育むのを助けます。魅力的な動画コンテンツを作成することで、組織は共有された基準に人々を責任を持たせ、採用時に文化的適合性を強化することができます。