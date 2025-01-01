AIで組織更新ビデオを作成
魅力的な企業ビデオで従業員のエンゲージメントを高めましょう。スクリプトからのテキストを使用して、高品質のビデオにシームレスに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
最近のチームの成果を紹介する60秒の魅力的なビデオコンテンツを作成し、チームリーダーや部門長をターゲットにしてください。ダイナミックなモーショングラフィックスとインスピレーションを与える背景音楽を使用して、説得力のあるストーリーを伝え、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、この内部成功ストーリーのための明確でインパクトのあるナレーションを実現します。
新入社員のオンボーディングプロセス中に、新しい会社の方針やイニシアチブを紹介する30秒の簡潔な企業ビデオを制作してください。このビデオは、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを必要とし、実際のシナリオや関連するストックイメージを取り入れ、温かく歓迎するオーディオを組み合わせ、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して豊かなビジュアルコンテキストを提供します。
四半期ごとの業績概要を内部の利害関係者や管理者に提示する90秒の情報ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されており、インフォグラフィックスタイルのモーショングラフィックスとアップビートでプロフェッショナルなオーディオトラックを特徴としています。HeyGenの字幕/キャプションを統合することで、すべての視聴者に対して明確さとアクセスしやすさを確保してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のビデオコンテンツをクリエイティブに向上させることができますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストを活用して、魅力的なビデオコンテンツを制作する力を提供します。豊富なテンプレートとブランディングコントロールにより、魅力的なストーリーテリングとユニークなビジュアルエフェクトを簡単に実現し、クリエイティブなビジョンを具現化します。
HeyGenでどのような種類の企業ビデオを作成できますか？
HeyGenは、組織更新ビデオや包括的な企業トレーニングビデオなど、インパクトのある企業ビデオを作成するのに最適です。AIアバターとボイスオーバー生成を活用することで、実際のシナリオでの効果的な従業員エンゲージメントを実現する高品質なオーディオとビデオを保証します。
HeyGenは高品質なオーディオとビデオの制作をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは高品質なビデオメーカーとして設計されており、優れた視覚的および聴覚的な忠実度を提供します。高度なAIアバター、スクリプトからの正確なテキストビデオ変換、強力なボイスオーバー生成により、プロフェッショナルでクリアなオーディオと鮮明なビデオを備えた出力を保証します。
HeyGenはブランド化されたビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを簡単にビデオに組み込むことができます。事前にデザインされたテンプレートと豊富なメディアライブラリを使用して、視覚的に魅力的なコンテンツを効率的に作成し、すべての魅力的なビデオコンテンツで一貫したブランディングを確保します。