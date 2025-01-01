AIのスピードで組織の卓越性ビデオを作成
テキストからビデオへの変換を活用して、スクリプトを迅速に魅力的なビデオに変換し、チームを強化し、継続的な改善を推進します。
運用チームに新しいアジャイルプロセス改善イニシアチブを説明する90秒の内部コミュニケーションビデオを作成します。ビデオには、動的でステップバイステップのアニメーションと、親しみやすく励みになる声のナレーションを特徴とし、視覚的および音声的に魅力的なスタイルを目指します。カスタマイズ可能なシーンを使用して、内部スタッフの理解を深めるために改訂されたワークフローを明確に示してください。
全従業員向けに2分間の情報ビデオを制作し、最近のサイバーセキュリティプロトコルの更新を説明します。これは、AI駆動のビデオが内部コミュニケーションを強化する例としてフレーム化されます。ビジュアルとオーディオのスタイルは現代的で明確かつ説明的であり、インフォグラフィックとプロフェッショナルな声のトラックを使用してエンゲージメントを維持します。このビデオには、さまざまな部門でのアクセシビリティを確保するために字幕/キャプションを含める必要があります。
開発者とエンジニア向けに45秒のビデオを設計し、新しいコーディングのベストプラクティスまたは迅速な技術文書の更新を概説します。ビジュアルスタイルは直接的で非常に簡潔であるべきで、画面上のテキストハイライトと関連するグラフィックを特徴とし、正確で明確な声のナレーションと組み合わせます。このプロンプトでは、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、技術的な観客に重要な情報を効率的に提供する必要があります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして組織の卓越性ビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、組織の卓越性ビデオを効率的に作成することを可能にします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenはプロフェッショナルなボイスオーバーを備えた魅力的なAI駆動のビデオを生成し、プロセス改善ビデオやトレーニングビデオのコンテンツ制作を大幅にスピードアップします。
HeyGenの組織の卓越性ビデオの外観やブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、カスタマイズ可能なシーンや多様なテンプレートを通じて、組織の卓越性ビデオがブランドに完全に一致するようにするための広範なカスタマイズオプションを提供します。また、ロゴや特定のカラースキームなどのブランディングコントロールを組み込むこともできます。
AIトレーニングビデオのアクセシビリティを向上させるためにHeyGenはどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、AIトレーニングビデオのアクセシビリティを優先し、正確なキャプションを自動生成し、幅広いボイスオーバーを提供します。これらの技術的な機能により、プロセス改善ビデオや従業員エンゲージメントコンテンツが多様な視聴者に容易に理解されることを保証します。
HeyGenのAIスポークスパーソン機能は従業員エンゲージメントにどのように役立ちますか？
HeyGenのAIスポークスパーソン機能は、従業員エンゲージメントと継続的な改善を促進する上で重要な役割を果たします。安定したプロフェッショナルなAIアバターを提供することで、重要なメッセージやトレーニングビデオを効果的に伝え、チームに明確で魅力的なコミュニケーションを提供します。