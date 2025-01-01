組織の一体感ビデオを作成して明確な戦略を
HeyGenのAIアバターを使用して、簡潔な戦略コミュニケーションでチームを強化し、魅力的な内部コミュニケーションビデオを簡単に制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員のオンボーディングを目的とした60秒の内部コミュニケーションビデオを開発し、初期の社員エンゲージメントビデオと即時の組織の一体感を促進するために、私たちのコアバリューと企業文化を強調します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、親しみやすく歓迎的なビジュアルスタイルを作成し、私たちの理念を明確に伝える温かくクリアなボイスオーバー生成を補完します。
特定の部門チーム向けに30秒の簡潔な説明ビデオを制作し、組織構造の最近の変更を詳述し、全体的な組織の一体感ビデオの利点を説明します。このビデオは、複雑な情報を簡素化するためにアニメーショングラフィックスを使用し、権威あるが親しみやすいトーンを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションを活用して明確さとアクセス性を高め、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルでサポートされます。
リーダーシップとチームリーダー向けに50秒の企業ビデオを生成し、アライメント戦略と将来の戦略的思考と計画に向けた進捗状況の四半期ごとの更新を提供します。ビジュアルスタイルはデータ駆動型で自信を高めるものであり、成果と次のステップを示し、ダイナミックなサウンドトラックを備えています。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたビデオを確保し、AIアバターからのパーソナライズされたメッセージを含めることもできます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして影響力のある組織の一体感ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を使用して、プロフェッショナルな組織の一体感ビデオを作成し、内部コミュニケーションの効率化を支援します。これにより、チーム全体で一貫したメッセージを効率的に伝えることができます。
HeyGenは効率的な企業ビデオ作成のためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、ボイスオーバー生成、ブランディングコントロールを含む強力なビデオ作成ツールを提供し、高品質な企業ビデオを迅速に制作できます。ブランドの外観と感触を維持しながら、カスタムビデオを簡単に生成できます。
HeyGenは社員エンゲージメントビデオやトレーニングコンテンツの作成に使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、魅力的な社員エンゲージメントビデオや包括的なトレーニングビデオを制作するための優れたAIビデオツールです。AIアバターと簡単な字幕生成を活用して、アライメント戦略をサポートする明確で魅力的なコンテンツを提供します。
なぜビデオはより良い組織の一体感を達成するために不可欠なのですか？
ビデオは、すべてのレベルで明確で一貫性のある魅力的な戦略コミュニケーションを可能にするため、効果的な組織の一体感にとって重要です。HeyGenはこれらの重要なビデオの制作を簡素化し、全員が会社の方向性を理解し支持するのを助けます。