運用ダッシュボードビデオを簡単に作成
HeyGenのAIアバターを使用して、複雑な運用ダッシュボードを簡単かつ明確に説明するデータ駆動型ビデオを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
経営幹部やステークホルダーを対象にした45秒の洗練されたモダンなデータ駆動型ビデオを制作し、重要な運用指標と成果を要約します。視覚的なインパクトを高めるために、動的でカスタマイズ可能なシーンをデザインし、提示されたデータを強化するために正確な字幕/キャプションを含めます。
新入社員やダッシュボードユーザー向けに、運用ダッシュボードテンプレートの効果的なナビゲートと利用方法を示す30秒のフレンドリーで指導的なビデオを開発します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して構造化されたフローを作成し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、一貫性のある明確なガイダンスを提供します。
潜在的な外部パートナー向けに、運用ダッシュボードが提供する具体的な影響と効率向上を紹介する60秒のダイナミックでインスパイアリングなビデオを作成します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの豊富なビジュアルを組み込み、プロフェッショナルなボイスオーバーと組み合わせて、説得力のあるストーリーを伝えます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして運用ダッシュボードビデオを迅速に作成するのを助けますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとAI技術を活用して、動的な運用ダッシュボードビデオの作成を効率化します。データ駆動型ビデオを明確で魅力的なビジュアルストーリーに変換し、組織全体で効果的なコミュニケーションを実現します。
HeyGenでどのようなAIトレーニングビデオを制作できますか？
HeyGenは、包括的なチームトレーニングビデオを含む幅広いAIトレーニングビデオの制作を可能にします。高度なAIアバターと自然なボイスオーバーを利用して、魅力的でスケーラブルな学習コンテンツを効率的に提供できます。
HeyGenはマーケティングおよびセールスビデオの制作を支援できますか？
もちろんです！HeyGenの無料テキストからビデオへのジェネレーターは、マーケティングキャンペーン、影響力のあるセールスプレゼンテーション、信頼性のあるカスタマーサクセスストーリーを作成するための貴重なツールです。プロフェッショナル品質のビデオでプロモーションコンテンツを簡単に向上させましょう。
AIスポークスパーソンはどのようにしてビデオコンテンツの作成を強化しますか？
HeyGenのAIスポークスパーソンとAIボイスアクターは、リアルなAIアバターを使用してスクリプトを生き生きとさせる強力な方法を提供します。これにより、カスタマイズ可能なシーンから説明ビデオまで、多様なコンテンツを迅速に制作でき、従来の撮影が不要になります。