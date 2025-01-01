運用の卓越性ビデオを簡単に作成する方法
AIアバターを使用して魅力的なビデオを作成し、重要なプロセス改善の知識を迅速に提供し、スタッフを効率的にオンボードします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
この90秒のAIトレーニングビデオは、新しい継続的改善手法を示すことを目的としており、チームリーダーやプロセスマネージャー向けに特化されています。実用的なアプリケーションを示す動的な画面録画を特徴とし、アップビートなインストゥルメンタルの背景に設定され、各ステップを詳細に説明する正確な「ボイスオーバー生成」によって駆動されます。
部門長やトレーニングコーディネーター向けに設計された45秒のスナッピーなチュートリアルを想像してください。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、運用の卓越性ビデオを効率的に作成する方法を示します。視覚スタイルはテンポが速くモダンで、視聴者に直接語りかけるフレンドリーで指導的なトーンで、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換する容易さを示します。
シニアマネジメントや経営幹部を対象とした、最近のプロセス改善事例研究を詳細に説明する2分間の洞察に満ちたビデオが必要です。視覚と音声スタイルは洗練されており、ドキュメンタリーのような雰囲気を持ち、控えめな背景音楽とプロフェッショナルなナレーションを組み込みます。HeyGenの「字幕/キャプション」を利用して、すべての視聴者に重要なデータポイントと結論を明確に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして運用の卓越性ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとフリーテキストからビデオ生成ツールを利用して、運用の卓越性ビデオの作成プロセスを効率化します。ユーザーはスクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに迅速に変換でき、プロセス改善イニシアチブのためのビデオ作成をシームレスかつ効率的に行えます。
HeyGenは従業員トレーニングビデオを強化するためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、動的なAIトレーニングビデオに不可欠なAIスポークスパーソンやAIボイスオーバーなどの強力な技術機能を提供します。さらに、AIキャプションジェネレーターはアクセシビリティを確保し、従業員トレーニングコンテンツを効果的かつ包括的にします。
HeyGenを使用して継続的改善のための包括的なビデオナレッジベースを構築できますか？
もちろんです。HeyGenは、包括的なビデオナレッジベースを確立するための理想的なツールであり、組織がビデオチュートリアルやオンボーディングコンテンツを簡単に制作できるようにします。これにより、従業員トレーニングと開発のための高品質でアクセスしやすいリソースを提供し、継続的改善をサポートします。
AI生成された運用の卓越性コンテンツがブランドを反映するようにするにはどうすればよいですか？
HeyGenは広範なカスタマイズを可能にし、運用の卓越性ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。カスタマイズ可能なスクリプトを使用し、ブランドコントロールを活用して、従業員エンゲージメントとトレーニング資料全体で一貫した外観と感触を維持できます。