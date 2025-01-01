運営リズムビデオを作成してチームの影響を最大化

HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、重要な活動を明確にし、チームの結果を最大化するための魅力的なビデオコンテンツでビジネスリズムを合理化します。

サンプルプロンプト1
営業リーダーやビジネス開発マネージャー向けに、45秒のダイナミックなプロモーションビデオが必要です。ビジネスリズムを微調整することで結果を大幅に最大化できることを示します。視覚的な処理はエネルギッシュでテンポが速く、クイックカットと説得力のある統計を使用し、アップビートで自信に満ちたナレーションを組み合わせます。成功事例を簡単に紹介します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能は、この高インパクトなメッセージの正確なナラティブを効率的に制作するのに役立ちます。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやチームコーディネーター向けに、30秒の簡潔なヒントビデオが理想的です。レビュー、会議、通話のインテリジェントな合理化を通じて運営リズムを最適化するための実用的な戦略を提供します。視覚的なプレゼンテーションは情報的で直接的であり、アニメーション化された箇条書きや短いフレーズを画面上に表示し、親しみやすく直接的なナレーションを行います。すべての重要な活動を明確に提示します。HeyGenの字幕/キャプションを使用して、アクセシビリティを向上させ、重要なポイントの迅速な理解を促進します。
サンプルプロンプト3
HRプロフェッショナルや組織開発スペシャリスト向けに、戦略的な60秒の説明ビデオを作成することを考えてください。このビデオは、OKRを組織のリズムに効果的に統合し、優れた整合性と説明責任を育む方法を詳細に説明する必要があります。視覚的には、プロフェッショナルなチャート、図、プロセスフローを特徴とする企業的でイラスト的なスタイルが求められ、権威ある知識豊富なナレーションが必要です。効果的な組織リズムの確立に焦点を当てます。HeyGenのテンプレートとシーンは、構造化され視覚的に一貫したプレゼンテーションを構築するのに非常に役立ち、複雑な情報をプロフェッショナルに伝えることを保証します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

運営リズムビデオの作成方法

魅力的なビデオを通じてチームの重要な活動、OKR、ビジネスリズムを明確に伝え、結果を最大化するために全員を整合させます。

1
Step 1
運営リズムスクリプトを作成
運営リズムの基本要素を概説します。重要な活動、会議、レビューを詳細に記述します。HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、運営リズムに関するすべての重要な情報を網羅するようにコンテンツを準備します。
2
Step 2
ビジュアルとAIアバターを選択
ブランドやメッセージを最もよく表すAIアバターを選びます。HeyGenのメディアライブラリから関連するビジュアルを選択するか、独自のアセットをインポートしてビデオコンテンツを強化します。これにより、運営リズムが視覚的に魅力的で理解しやすくなります。
3
Step 3
ビデオを生成し、洗練
スクリプトをAI生成のナレーションで洗練されたビデオに変換します。字幕/キャプションを追加して、すべての視聴者のアクセシビリティと理解を向上させます。ビデオが運営リズムを正確に伝えていることを確認するために、必要な調整を行います。
4
Step 4
インパクトのために最適化し、共有
完成した運営リズムビデオをさまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でエクスポートします。ロゴや特定の色などのブランディングコントロールを適用して一貫性を維持します。チームと共有して整合性を促進し、組織全体で結果を最大化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

定期的なリズム更新を加速

重要な活動やOKRに関する頻繁なビデオコミュニケーションと更新を迅速に制作し、営業リーダーが時間を最大限に活用し、チームを整合させることを可能にします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして運営リズムビデオの作成を支援しますか？

HeyGenはAIアバターとテキストビデオ技術を活用して、影響力のある運営リズムビデオの作成プロセスを簡素化します。重要な活動やOKRを詳細に記したスクリプトを簡単にプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換し、活動システムを強化します。

HeyGenはビジネスリズムのビデオコンテンツを強化するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なブランディングコントロール、AIアバター、自動字幕生成などの包括的な機能を提供し、ビデオコンテンツを強化します。これらのツールは、ビジネスリズムのコミュニケーションを明確でプロフェッショナルにし、組織全体で結果を最大化するのに役立ちます。

HeyGenで作成したビデオを組織のリズムに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、ビデオを独自の組織リズムに合わせて広範にカスタマイズすることを可能にします。ブランディングコントロールを適用し、多様なテンプレートを利用し、独自のメディアを組み込んで、レビュー、会議、通話のために効果的にビデオをパーソナライズできます。

HeyGenは営業リーダーが運営リズムのためのビデオコンテンツを開発するのをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、営業リーダーがレビュー、会議、通話の更新を含む運営リズムのためのビデオコンテンツを効率的に作成するのを支援します。テキストビデオ機能を使用して、重要な活動や戦略を迅速に伝え、時間とチームの効果を最大化します。