運用レビュー動画を簡単に作成

プロフェッショナルな運用レビュー動画を簡単に作成しましょう。HeyGenの直感的なテンプレートとシーンを活用して、スクリプトからエクスポートまでのビデオ作成プロセスを効率化します。

223/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
技術レビュー担当者と製品開発者を対象にした90秒の運用レビュー動画を開発し、新しいソフトウェアアップデートの機能を詳述してください。画面録画とグラフィカルオーバーレイを取り入れたダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、魅力的なナレーションと正確な字幕を組み合わせてアクセシビリティを向上させます。HeyGenのAIアバターが複雑な技術情報を明確に提示し、「運用レビュー動画の作成」プロセスをよりスケーラブルにする方法を紹介してください。
サンプルプロンプト2
ビデオ編集者と技術サポートスタッフ向けに、ビデオコンテンツのレビューと承認のベストプラクティスを示す2分間のチュートリアルを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは詳細で指導的なものであり、視聴者を特定の編集ステップに導くために画面上のハイライトと落ち着いた権威ある声を使用します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートが「ビデオエディター」ワークフロー内で迅速な反復と共同レビューをどのように促進するかを強調してください。
サンプルプロンプト3
マーケティング技術者とコンテンツマネージャー向けに、さまざまなプラットフォーム向けに技術ビデオを効率的にカスタマイズおよびエクスポートするための45秒の指導クリップを設計してください。ビデオはモダンでクリーンなビジュアルスタイルを持ち、アップビートなバックグラウンドミュージックと熱意あるナレーションを備え、迅速なカスタマイズを示します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能が、多様な技術的な配信要件に対してシームレスな「ビデオのカスタマイズ」プロセスをどのように可能にするかを強調してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

運用レビュー動画の作成方法

プロフェッショナルな運用レビュー動画を簡単に制作し、チームやステークホルダー間での洞察の共有と理解の促進を図り、ワークフロー管理を強化します。

1
Step 1
レビュー用スクリプトを書く
運用レビュー用スクリプトを作成することからビデオ制作プロセスを始めましょう。スクリプトからのテキストビデオ機能により、テキストを瞬時に初期ビデオシーンに変換し、ワークフローを効率化します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
多様なAIアバターから選択してコンテンツを提供します。これにより、プロフェッショナルで魅力的なレビュー動画のプレゼンテーションを行うためのパーソナライズされたビデオを作成できます。
3
Step 3
カスタムメディアを追加
自身のビジュアルを統合するか、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートから選択してビデオを強化します。これにより、ビデオエディター内でリッチでカスタマイズされたコンテンツを作成できます。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
すべての要素が整っていることを確認して、プロフェッショナルなビデオレビューを完成させます。その後、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、あらゆるプラットフォームでの配信に備えたビデオを準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

パフォーマンスと成果を紹介

.

主要な運用パフォーマンス指標とチームの成果を効果的に強調する、AIを活用した説得力のある動画を制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはレビュー動画の作成プロセスをどのように効率化しますか？

HeyGenは、レビュー動画の作成プロセスを大幅に簡素化し、高品質なレビュー動画を制作するための強力なビデオエディターとして機能します。その直感的なワークフロー管理により、ユーザーは魅力的なビデオコンテンツを効率的に作成、編集、エクスポートできます。

HeyGenは視覚と音声の品質を向上させるためにどのようなAIビデオツールを提供していますか？

HeyGenは、視覚と音声の品質を向上させるために高度なAIビデオツールを活用しています。ユーザーはプロフェッショナルなナレーションを生成し、正確なキャプションを自動的に追加し、AIアバターを利用することで、あらゆるプラットフォームに対応した洗練された最終製品を確保できます。

HeyGenを使用して、ユニークなブランディングと動的要素を持つパーソナライズされたビデオをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは、ブランドを真に反映するパーソナライズされたビデオを作成するための広範なカスタマイズオプションを提供しています。ロゴやブランドカラーを簡単に統合し、さまざまなビデオテンプレートを利用し、メディアライブラリから動的なテキストアニメーションを追加して、コンテンツをユニークにすることができます。

HeyGenは効果的なフィードバックとファイル管理のための強力なツールを提供していますか？

HeyGenは、効果的なフィードバックと強力なファイル管理のための機能を含む効率的なワークフロー管理をチームに提供します。これにより、シームレスなレビューと承認サイクルが可能になり、すべてのクリエイティブファイルが整理され、コラボレーションと共有のためにアクセス可能になります。