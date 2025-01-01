AIでオペレーティングモデルビデオを簡単に作成
ステークホルダーを引き込み、複雑な戦略を伝えるプロフェッショナルなオペレーティングモデルビデオを、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
内部チームやプロジェクトマネージャーに向けて、重要な変革戦略を説明する45秒のダイナミックなビデオを作成し、今後の変化に彼らを引き込むことを目的としています。ビジュアルスタイルは説明的で情報豊かであり、明確な説明がアップビートな背景音楽で強化されます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して効率的にコンテンツを作成し、メディアライブラリ/ストックサポートからのビジュアルを取り入れて複雑な概念を明確にします。
コンサルティング会社や内部戦略部門向けに、オペレーティングモデルビデオを作成するための洗練された30秒のビデオを制作します。自信に満ちた専門家が率いるAIアバターがプレゼンテーションを行います。ビジュアルスタイルはモダンでシャープ、音声はクリアで、すべての詳細が聞き取れるようにします。HeyGenのテンプレートとシーンを利用してプロフェッショナルなレイアウトを迅速に組み立て、すべての視聴者に字幕/キャプションを提供してアクセスしやすくします。
ステークホルダー、投資家、クロスファンクショナルチーム向けに、60秒のオペレーティングモデルビデオを設計できるとしたらどうでしょうか？このビデオはプロフェッショナルなトーンを持ち、視覚的に魅力的なデータ表現と簡単に理解できる形式を備えています。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、AIアバターを使用して複雑な詳細を効果的にナレーションします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてオペレーティングモデルビデオの作成を簡素化できますか？
HeyGenは、AIアバターとテキストビデオ機能を使用して、スクリプトから直接高品質のオペレーティングモデルビデオを迅速に作成できるようにします。これにより、複雑な変革戦略をステークホルダーに効果的に伝えるプロセスが簡素化されます。
HeyGenはオペレーティングモデル変革戦略を説明する際に、私たちのオーディエンスを引き込むのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenのカスタマイズ可能なAIアバター、プロフェッショナルなナレーション、ブランディングコントロールは、オペレーティングモデル変革戦略を説明する魅力的なビデオコンテンツを作成するのに役立ちます。これにより、メッセージが明確に伝わり、オーディエンスを引き込むことができます。
HeyGenはプロフェッショナルなオペレーティングモデルビデオを制作するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、豊富なメディアライブラリ、カスタマイズ可能なテンプレート、ブランディングコントロールを含む包括的な機能を提供し、企業が洗練されたプロフェッショナルなオペレーティングモデルビデオを制作できるようにします。また、字幕を追加して、より広範なアクセスと影響を与えることができます。
HeyGenはさまざまなビジネス変革戦略のコミュニケーションニーズに適していますか？
はい、HeyGenは多様なビジネス変革戦略のコミュニケーションに非常に適しています。複数のシーン、アスペクト比のリサイズ、エクスポートオプションをサポートする能力により、オペレーティングモデルビデオをさまざまなプラットフォームや内部・外部のオーディエンスに合わせてカスタマイズできます。