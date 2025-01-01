オンライン安全教育ビデオを簡単に作成

学生や子供たちにデジタル安全性を簡単に教育しましょう。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、授業計画を魅力的なビデオに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
中学生を対象に、サイバーブリンキングの深刻な問題に光を当て、対応方法や助けを求める実用的なアドバイスを提供する60秒の短編ビデオを開発してください。現代的で共感的なグラフィックと明確でサポート的なナラティブを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、正確で影響力のあるメッセージを確保します。
サンプルプロンプト2
親向けに、さまざまなプラットフォームでの基本的なオンラインプライバシー設定を解説する30秒の情報ビデオを制作してください。このビデオは、プロフェッショナルで安心感のあるビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのボイスオーバー生成を通じて落ち着いた権威あるナレーションを生成し、家族のデータを保護するためのステップを明確に説明し、実用的な応用に焦点を当てます。
サンプルプロンプト3
教育者向けに、教室やプロフェッショナルな環境でのソーシャルメディアの安全性に関するベストプラクティスを概説する90秒の教育ビデオをデザインしてください。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、複雑な情報を明確に示し、イラスト付きのグラフィックとプロフェッショナルで魅力的なトーンを提供し、教師が生徒に伝えるための実用的な洞察を提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

オンライン安全教育ビデオの作成方法

HeyGenの強力なAIツールを使用して、学生、教育者、親に魅力的なオンライン安全教育ビデオを簡単に作成し、デジタル安全性を促進します。

1
Step 1
AIアバターとスクリプトを選択
多様なAIアバターから選び、オンライン安全の基本などのトピックに関する教育スクリプトを入力することから始めます。HeyGenはテキストをビデオに変換し、オンライン安全教育ビデオを作成するための明確なコミュニケーションの基盤を築きます。
2
Step 2
ビジュアルとボイスオーバーを追加
フィッシングや強力なパスワードの作成などの概念を説明するために、メディアライブラリ/ストックサポートから関連する画像やクリップを追加してビデオを強化します。ダイナミックなボイスオーバーを生成してメッセージを効果的に伝えます。
3
Step 3
ブランディングとキャプションを適用
教育コンテンツが学校やプログラムのガイドラインに沿うように、カスタムブランディングコントロール（ロゴ、色）を適用します。正確な字幕/キャプションを追加して、すべての学習者にプライバシー設定を説明し、アクセシビリティを向上させます。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
オンライン安全ガイドが完成したら、さまざまなプラットフォーム用に希望のアスペクト比でビデオを簡単にエクスポートし、包括的なオンライントレーニングを通じて子供や学生を教育する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

学生向けに複雑なデジタル安全トピックを簡素化

サイバーブリンキングやフィッシングなどの難しい概念を、理解しやすいAI生成の教育ビデオで明確にします。

background image

よくある質問

HeyGenは教育者が魅力的なオンライン安全教育ビデオを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは教育者が魅力的なオンライン安全教育ビデオを効率的に作成するのを支援します。AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、学生に重要なオンライン安全性の概念を教えるためのプロフェッショナルなコンテンツを簡単に制作できます。

HeyGenを使用してカバーできるデジタル安全性のトピックにはどのようなものがありますか？

HeyGenはさまざまなデジタル安全性のトピックを包括的にカバーすることができます。フィッシングの試みの識別、強力なパスワードの重要性、ソーシャルメディアの安全性のナビゲート、サイバーブリンキングの防止など、すべての視聴者に向けたビデオを生成できます。

HeyGenは子供や学生などの異なる年齢層に合わせたオンライン安全コンテンツのカスタマイズが可能ですか？

もちろんです。HeyGenの多用途なプラットフォームは、子供や学生を含む多様な年齢層に合わせたオンライン安全コンテンツのカスタマイズを可能にします。授業計画やビジュアルスタイルを彼らの特定のニーズに効果的に響くように適応させ、影響力のあるデジタル安全教育を実現します。

HeyGenはサイバー安全意識のための効率的なオンライントレーニングをサポートしていますか？

はい、HeyGenは強力なサイバー安全意識のための効率的なオンライントレーニングをサポートするように設計されています。AIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、教育者、親、または従業員のための魅力的なモジュールを迅速に開発し、サイバー安全の実践に対する理解を深めます。