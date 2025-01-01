簡単かつ効果的にオンラインコース動画を作成
プロフェッショナルなオンラインコース動画でより多くの学習者を引きつけましょう。AIアバターを使用して、魅力的なビジュアルとコンテンツを手軽に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーや個人事業主を対象にした45秒の指導動画を作成し、フルプロダクションスタジオがなくてもオンラインコース動画をプロフェッショナルに仕上げる方法を示します。アニメーション動画と洗練されたグラフィックを特徴とするモダンで洗練されたビジュアルスタイルを採用し、明確で簡潔な音声を組み合わせます。HeyGenのAIアバターを高品質な動画制作の解決策として強調し、クリエイターが魅力的なコンテンツを手軽に制作できるようにします。
eラーニング開発者やインストラクショナルデザイナー向けに30秒の説得力のある動画を制作し、オンラインコース動画におけるアクセシビリティとプロフェッショナルな仕上がりの重要性を強調します。ビジュアル美学はプロフェッショナルで権威あるもので、クリーンでミニマルなグラフィックと読みやすいオンスクリーンテキストを使用し、自信に満ちた明確な声でサポートします。HeyGenの字幕/キャプションがメディア制作の価値を高め、すべての学習者に広くリーチする方法を示します。
忙しい講師向けに50秒のクイックチップ動画をデザインし、効率的にオンラインコース動画を作成する方法を提供します。この動画は、テンポの速い視覚的に魅力的なチュートリアルスタイルを採用し、明確なカットと親しみやすく役立つ声で、動画コンテンツの構造化と編集に関する実用的なアドバイスを提供します。HeyGenのテンプレートとシーンを強力なツールとして紹介し、動画編集を効率化し、コンテンツ作成を迅速化することで、講師が自分の専門分野により集中できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはオンラインコース動画の作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターを使用してテキストスクリプトから直接魅力的なオンラインコース動画を生成することで、オンラインコースの作成を変革します。これにより、動画制作とコンテンツ作成が効率化され、スクリプト作成とストーリーテリングに集中して、魅力的な学習体験を提供できます。
HeyGenは視覚的に魅力的なオンラインコース動画を作成するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、オンラインコース用の視覚的に魅力的な動画を作成するための包括的なツールセットを提供しています。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用し、多様なメディアライブラリからメディアを統合し、ブランドコントロールでブランドの一貫性を保ちながら、プロフェッショナルで魅力的な動画コンテンツを確保できます。
HeyGenはオンラインコース動画の制作と編集をどのように効率化しますか？
はい、HeyGenはテキストから動画への機能を提供することで、オンラインコース動画の制作を大幅に効率化します。複雑な録画や従来の動画編集の必要がなくなります。統合されたナレーション生成と自動字幕により、HeyGenは洗練された最終製品を保証し、メディア制作を効率的にします。
AIはオンラインコースのストーリーテリングとコンテンツ作成をどのように向上させますか？
HeyGenはAIを活用して、オンラインコース動画のストーリーテリングとコンテンツ作成を向上させます。スクリプト作成を直接AIアバターを使用した魅力的な動画に変換することで、教育者が豊かな物語やコンセプトを提供することに集中でき、学習者を引きつけるオンラインコース動画を作成しやすくします。