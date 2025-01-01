新入社員を引き込むオンボーディング体験ビデオを作成

AIアバターを使って新入社員向けの魅力的なオンボーディングビデオと歓迎メッセージを簡単に作成しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
すべての新入社員向けに設計された45秒のプロフェッショナルなオンボーディングビデオを作成し、重要な物流と内部システムの初日のガイドとして機能します。この集中トレーニングビデオは、クリーンで説明的なビデオの美学を採用し、明確な画面上のテキストと落ち着いたガイド音声を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して情報を効果的に伝え、普遍的な理解のために字幕/キャプションを補完します。
サンプルプロンプト2
特定の部門、例えばクリエイティブなマーケティングチームやダイナミックな営業部門に参加する新入社員向けに、30秒のエネルギッシュな歓迎ビデオを作成し、チームと責任についての迅速で魅力的な一瞥を提供します。ビジュアルスタイルは、チームメンバーが協力する短く本格的なクリップと、テンポの速いカットを組み合わせ、HeyGenのテンプレートとシーン、そして豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを使用して簡単に組み立て、強化されます。
サンプルプロンプト3
すべての新入社員が会社の重要なソフトウェアとデジタルリソースを効果的に理解し、ナビゲートするのを支援するために設計された90秒の指導ビデオを構築します。このビデオは、新入社員のオンボーディング用の専門的なビデオツールが、明確なチュートリアルスタイルのアプローチを通じて複雑な情報を解明する方法を示すことを目的とし、正確な画面録画と注釈を備え、HeyGenのAIアバターによって生成されたプロフェッショナルなナレーションとその強力なボイスオーバー生成、さらに詳細な参照のための包括的な字幕/キャプションによってサポートされます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

オンボーディング体験ビデオの作成方法

HeyGenのAI機能を活用して、新入社員にシームレスで歓迎される体験を提供する魅力的で効果的な社員オンボーディングビデオを迅速に作成しましょう。

1
Step 1
ビデオの基盤を作成
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、スクリプトを直接貼り付けてコンテンツを生成し、社員オンボーディングビデオの作成方法の物語の基盤を迅速に形成します。
2
Step 2
画面上のプレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択してコンテンツを提供し、新入社員に一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保することで、歓迎メッセージを高めます。
3
Step 3
ビジュアルをブランド化し強化
ロゴや色のカスタムブランディングコントロールを適用して会社のアイデンティティを統合します。ストックライブラリからの魅力的な背景メディアでメッセージを補完し、ブランド化されたビデオコンテンツを作成します。
4
Step 4
新入社員と共有するために最終化
ビデオの自動字幕/キャプションを生成してアクセシビリティを確保します。完了したら、さまざまなアスペクト比で高品質の社員オンボーディングビデオをエクスポートし、シームレスに配布します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

歓迎とモチベーションのメッセージを作成

新入社員にポジティブなトーンを設定するために、影響力のある歓迎メッセージとインスピレーションを与えるコンテンツをデザインします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして社員オンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトからの直感的なテキストビデオ機能と豊富な事前作成済みビデオテンプレートを提供することで、影響力のある社員オンボーディングビデオの作成プロセスを大幅に簡素化します。プロフェッショナルなビデオコンテンツを迅速に生成し、すべての新入社員に一貫性のある魅力的な歓迎メッセージを確保できます。

HeyGenはオンボーディングビデオ作成のためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと強力なボイスオーバー生成を含む高度なAI機能を活用して、オンボーディングビデオを生き生きとさせます。これらのツールを使用することで、広範なビデオ制作経験がなくても、高品質で魅力的なビデオコンテンツを効率的に制作できます。

HeyGenはオンボーディング体験ビデオのための事前作成済みテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはオンボーディング体験ビデオを迅速に開始するために特別に設計された事前作成済みビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートを使用して、ロゴや色を使ってブランド化されたビデオコンテンツを簡単にカスタマイズし、新入社員に一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保できます。

HeyGenは社員向けの包括的なトレーニングビデオの開発に使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、新入社員のオンボーディングや包括的なトレーニングビデオの開発に理想的なビデオツールであり、自動字幕/キャプションと高品質の画面録画を備えています。その機能により、さまざまなトレーニングニーズに対応する魅力的なアプリ内ビデオチュートリアルや教育ビデオコンテンツを簡単に作成できます。