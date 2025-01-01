AIでオフィス用品管理ビデオをより速く作成

HeyGenのAIアバターを使用して、魅力的なビデオコンテンツでオフィス用品トレーニングを効率化しましょう。

134/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
オフィスマネージャーや管理スタッフ向けに、効率的な供給管理と在庫管理のためのクイックヒントを提供する45秒の魅力的なビデオチュートリアルを開発します。スクリプトからのテキストをビデオに変換して動的なコンテンツ表示を行い、字幕を使用してアクセシビリティを向上させ、明るいビジュアルとオーディオスタイルで提示します。
サンプルプロンプト2
持続可能性に焦点を当てたチームリーダーや企業を対象に、エコフレンドリーなオフィス用品システムを導入する方法を紹介する30秒の簡潔なコーポレートビデオを制作します。HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、モダンでインスパイアリングなビジュアルスタイルと落ち着いたプロフェッショナルな声を実現します。
サンプルプロンプト3
すべてのオフィス従業員を対象に、より良いオフィス用品の選択を通じて廃棄物を削減するための賢い選択を詳述する75秒の説明ビデオをデザインします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してさまざまなプラットフォームに適応させ、フレンドリーなAIアバターを使用して情報豊富で会話的なオーディオスタイルでメッセージを伝え、アニメーション要素を統合します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

オフィス用品管理ビデオの作成方法

魅力的で情報豊富なビデオチュートリアルでオフィス業務を効率化し、複雑な管理をシンプルで視覚的に明確にします。

1
Step 1
スクリプトを作成し、ビデオに変換
「オフィス用品管理ビデオ」の重要なポイントをアウトライン化することから始めます。HeyGenの「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能を利用して、書かれたコンテンツを瞬時に動的なビジュアルに変換します。
2
Step 2
ビジュアルとアバターを選択
情報を提示するための多様な「AIアバター」から選ぶか、テンプレートを活用して「供給管理」ガイドの魅力的なビジュアルストーリーを構築します。
3
Step 3
ブランディングを適用し、ナレーションを洗練
HeyGenの「ブランディングコントロール」を使用して、会社のロゴやブランドカラーを統合し、「トレーニングビデオ」を一貫した外観にします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
「ビジネスビデオ」を最終化し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用してさまざまなプラットフォームに適応させ、貴重なコンテンツを高品質で配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速で情報豊富なオフィス用品の更新ビデオを制作

.

社内発表やオフィス用品の使用法や新しい手順に関するクイックヒントのための短く魅力的なビデオクリップを迅速に作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして効果的なオフィス用品管理ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、迅速にオフィス用品管理ビデオを作成できます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenがプロフェッショナルなビデオコンテンツを効率的に生成し、コミュニケーションを効率化します。

HeyGenはどのような機能を提供して、影響力のあるオフィス用品管理トレーニングビデオを開発しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、ブランディングコントロール、自動生成されたナレーションなどの強力な機能を提供し、高品質なオフィス用品管理トレーニングビデオを制作します。字幕を簡単に追加し、ストックメディアを活用して説明ビデオを強化できます。

HeyGenは、多様な供給管理ビデオを作成する必要があるチームに適していますか？

もちろんです。HeyGenは、チームのためにビデオ作成を効率化し、さまざまな供給管理ビデオの迅速な制作を可能にします。その直感的なプラットフォームとAI機能により、オフィス用品のニーズに合わせたビデオコンテンツのスケーリングが容易になります。

HeyGenのオフィス用品管理コーポレートビデオのビジュアルスタイルをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、オフィス用品管理コーポレートビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。ロゴや色を簡単に適用し、多様なAIアバターから選んで洗練されたビジネスビデオを作成できます。