AIでオフィス手続きビデオを簡単に作成

動的なビデオSOPで効率と従業員トレーニングを向上させましょう。HeyGenを使用して魅力的なボイスオーバーを簡単に生成できます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
部門マネージャー向けに、新しいソフトウェアツールを使用してプロセスを効率化する方法を示す2分間のAIトレーニングビデオを開発し、効率改善を強調します。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンなものとし、アニメーショングラフィックスと自信に満ちた権威ある声を組み合わせて重要な情報を伝えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、詳細な指示を迅速に魅力的なビジュアルガイドに変換し、すべての部門で一貫したメッセージを確保します。
サンプルプロンプト2
リモートチームメンバー向けに、新しいコラボレーションツールを効果的に使用するための45秒間の指導ビデオを設計し、作業環境に関係なく普遍的なアクセスを確保します。ビジュアルスタイルはシンプルでステップバイステップのものとし、明確な画面録画と落ち着いた指導的な声を特徴とし、目立つ字幕/キャプションで重要な強化を行います。HeyGenの字幕/キャプション機能により、すべてのチームメンバーが簡単にフォローでき、理解とチームの結束を促進します。
サンプルプロンプト3
経験豊富なスタッフを対象に、知識管理とプロセス標準化を強化するための重要なプロセスの更新を詳細に説明する1.5分間のビデオを制作します。ビジュアルスタイルは洗練されており、企業向けのもので、クリーングラフィックスとフォーマルで正確なナレーションを使用して、権威を持って変更を伝えます。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、高品質の音声ナレーションを迅速に制作し、複雑な情報の一貫した提供を確保します。
step previewstep preview
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

オフィス手続きビデオの作成方法

魅力的なビデオSOPでトレーニングとオンボーディングを効率化します。HeyGenのAIツールを使用して、複雑なオフィス手続きを明確でアクセスしやすく、一貫性のあるビデオガイドに変換します。

1
Step 1
ビデオSOPのスクリプトを作成
手続きを明確に概説し、簡潔なスクリプトを書きます。HeyGenのテキスト-to-ビデオ機能は、書かれたコンテンツを動的なビジュアルに変換し、メッセージが正確でわかりやすいことを保証します。
2
Step 2
AIスポークスパーソンを選択
多様なAIアバターから選択して、オフィス手続きビデオをパーソナライズします。選択したAIスポークスパーソンがプロフェッショナルにコンテンツを提供し、視聴者のエンゲージメントを高めます。
3
Step 3
テンプレートでビジュアルとブランディングを追加
簡単に編集できるテンプレートを使用してビデオSOPを強化し、ブランドのユニークな要素を統合します。シーンをカスタマイズし、関連するメディアを追加して、視覚的に魅力的で一貫性のあるトレーニング体験を作り出します。
4
Step 4
エクスポートと普遍的なアクセスの確保
自動生成された字幕とキャプションを追加してビデオを完成させ、手続きが普遍的にアクセス可能であることを保証します。さまざまな形式で完成したビデオをエクスポートし、シームレスな配布と知識管理を実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

手続きビデオ制作の加速

.

AIを使用して効果的でプロフェッショナルなオフィス手続きビデオを効率的に作成し、制作時間を大幅に短縮します。

background image

よくある質問

HeyGenのAI技術はどのようにしてビデオSOPの作成を支援しますか？

HeyGenは、先進的なAI生成アバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、魅力的なビデオSOPの制作を効率化します。これにより、AIスポークスパーソンを使用してオフィス手続きビデオを効率的に作成し、トレーニング体験を向上させることができます。

HeyGenは標準作業手順ビデオを簡素化するツールを提供していますか？

はい、HeyGenは簡単に編集できるテンプレートと自動ボイスオーバー生成を通じて、プロフェッショナルな標準作業手順ビデオの作成を簡素化します。字幕/キャプションを迅速に追加し、すべてのAIトレーニングビデオで一貫性を確保するためのブランディングコントロールを利用できます。

HeyGenは効果的なAIトレーニングビデオのためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、AI生成アバター、豊富なメディアライブラリ、強力なビデオ編集ツールなど、AIトレーニングビデオを強化するための包括的な機能を提供します。また、普遍的なアクセスを確保するために簡単にキャプションを追加でき、従業員のオンボーディングコンテンツがすべての人に届くようにします。

HeyGenはどのようにしてビデオSOPで知識管理を強化できますか？

HeyGenは、複雑なテキスト指示を明確で魅力的なビデオSOPに変換することで、プロセスを効率化することを可能にします。このオフィス手続きビデオの作成方法は、知識の共有を改善し、効果的な知識管理のためのチームのコラボレーションを促進します。