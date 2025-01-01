魅力的なオファーを作成してコンバージョンを促進

HeyGenのAIアバターを活用して、価値提案と利点を明確に伝える魅力的な動画を作成しましょう。

143/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングの専門家や商品開発者は、独自の販売ポイントを定義するために、完璧なオファーを説明する60秒の指導動画を制作できます。強力な価値提案を明確に伝えることに焦点を当て、プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルと自信に満ちた説明的な声をHeyGenのAIアバターを通じて提供し、一貫性と権威あるプレゼンテーションを確保します。
サンプルプロンプト2
オンラインコースのクリエイターやソロプレナーは、次の大きなプロジェクトを設計する際に、魅力的なデジタル商品を構築する方法を示す30秒の簡潔な動画を制作するべきです。この短くて魅力的な制作は、現代的なアニメーションと説得力のある親しみやすい声で強化され、HeyGenによって自動生成された字幕/キャプションで最大限のアクセシビリティを実現します。
サンプルプロンプト3
セールスチームやスタートアップの創業者は、ターゲット製品市場に響く最も効果的なプレゼンテーション方法を紹介する50秒の説明動画を開発し、ピッチを磨くことができます。洗練された情報提供スタイルを採用し、明確で権威ある声で補完し、HeyGenの事前デザインされたテンプレートとシーンを活用して、迅速に洗練された動画を組み立てます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

オファープロセス動画の作成方法

HeyGenのAIを活用して、魅力的なオファープロセス動画を作成し、注目を集め、オファーを本当に魅力的にする方法を学びましょう。

1
Step 1
オファースクリプトを作成
完璧なオファーをアウトラインし、独自の価値提案と主要な利点を詳述します。明確なスクリプトを使用してメッセージを定義し、すべてのポイントがオーディエンスに響くようにします。HeyGenのテキストから動画への機能を活用して、言葉をダイナミックなビジュアルストーリーに変換します。
2
Step 2
AIアバターと声を選択
ブランドのスタイルとプロフェッショナリズムを最もよく表すAIアバターを選択します。自然な音声生成を組み合わせて、魅力的なオファーを明確に伝えます。これにより、カメラに出ることなく一貫性のある魅力的なプレゼンテーションが可能になります。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
メディアライブラリから魅力的なビジュアルを統合し、オファーのソリューションと利点を強調します。ブランドのロゴ、色、フォントを使用してブランディングコントロールを適用し、すべての動画で一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
4
Step 4
最終オファー動画をエクスポート
オファープロセス動画を精度とインパクトのためにレビューします。異なるプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズを利用し、字幕/キャプションを含めた動画をエクスポートして、コンバージョンを促進する魅力的なオファーを作成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

オファーの成功事例を紹介

.

AI動画を使用してクライアントの証言や成功事例を強調し、信頼を築き、オファーの価値を示します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なビジュアルで魅力的なオファーを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキスト動画を使用して、価値提案を魅力的な動画コンテンツに変換し、メッセージを効果的に伝えることで、魅力的なオファーを作成するのをサポートします。

完璧なオファーを説明するための最適なプレゼンテーション方法は何ですか？

最も効果的なプレゼンテーション方法は、ダイナミックな動画です。HeyGenを使用すると、AIアバターとカスタムボイスオーバーを使用して高品質の動画を生成し、オファーを完璧に説明し、オーディエンスにソリューションの利点を明確に伝えることができます。

HeyGenを使用して、セールスページでデジタル商品の利点をどのように強調しますか？

デジタル商品の利点を強調するために、HeyGenを使用してセールスページ用の魅力的な動画を作成します。ブランドコントロール、メディアライブラリ、アスペクト比のリサイズ機能を活用して、独自の価値提案を効果的に提示します。

HeyGenは高度な動画機能を通じてオファーを魅力的にするのに役立ちますか？

はい、HeyGenは字幕、キャプション、多様なテンプレートなどの機能を提供し、メッセージが普遍的に理解され、完璧なオファーがプロフェッショナルに際立つようにします。