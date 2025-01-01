シームレスな退職のためのオフボーディングワークフロービデオを作成

HRチームに魅力的なオフボーディングビデオを自動化する力を与えます。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、パーソナライズされたコンテンツでシームレスな知識移転を確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

新しいHRマネージャー向けに「従業員のオフボーディング」のベストプラクティスを示す60秒の指導ビデオを開発します。「パーソナライズされたビデオ」に焦点を当て、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、模擬オフボーディングシステムの画面録画を組み込み、落ち着いた情報提供の音声を補完します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、ナレーションを迅速に生成し、一貫したメッセージングを確保し、プロセスを簡単に理解できるようにします。
小規模ビジネスオーナー向けに「ワークフロー」を最適化するための「オフボーディングワークフロービデオテンプレート」を活用した30秒のクイックチップビデオを制作します。このビデオは、速いペースでエネルギッシュなビジュアルスタイルを特徴とし、太字のグラフィックとテキストオーバーレイを伴い、ダイナミックで熱意あるナレーションを提供します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートは、魅力的なビジュアルを提供し、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して作成を効率化します。
チームリーダー向けに40秒のアニメーション説明ビデオを作成し、従業員の移行中に「シームレスな知識移転」を促進する「自動化されたビデオ」がどのように役立つかを説明します。ビジュアルの美学は、アニメーションキャラクターとシンプルなインフォグラフィックを使用して、フレンドリーでイラスト的なものにするべきです。温かく招待的なバックグラウンドトラックと明瞭で簡潔なAI音声を設定します。HeyGenの字幕/キャプション機能を目立たせ、すべての視聴者に対してアクセシビリティと明確さを確保します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

オフボーディングワークフロービデオの作成方法

魅力的で自動化されたオフボーディングビデオでHRプロセスを効率化します。退職する従業員に一貫したプロフェッショナルでパーソナライズされた体験を提供します。

Step 1
ワークフロースクリプトを作成
オフボーディングプロセスの重要な情報をアウトライン化することから始めます。オフボーディングワークフロービデオテンプレートを利用して、機器の返却から最終的な別れまで、すべての重要なステップをカバーするようにコンテンツを構成します。
Step 2
AIアバターを選択
ブランドを代表する多様なAIアバターのライブラリから選択します。メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルとバックグラウンドミュージックを追加して、オフボーディングメッセージを明確で魅力的にします。
Step 3
ビデオをパーソナライズし、ブランド化
スクリプトを追加し、ナレーション生成を使用してビデオをナレーションします。ロゴや色を含むブランディングコントロールを適用して一貫性を維持します。アクセシビリティと明確さのために字幕/キャプションを含めます。
Step 4
エクスポートと配信の自動化
完成したオフボーディングビデオを希望のアスペクト比でエクスポートします。これらのビデオを既存のHRシステムに統合して、従業員オフボーディングの自動化を行い、退職するチームメンバーへのシームレスな配信と知識移転を確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なオフボーディングビデオを迅速に作成

AIを使用してプロフェッショナルで魅力的なオフボーディングワークフロービデオを迅速に生成し、HRチームの作成プロセスを効率化し、従業員体験を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なオフボーディングワークフロービデオの作成を効率化できますか？

HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターとナレーションを使用してプロフェッショナルなビデオに変換することで、魅力的で自動化されたオフボーディングワークフロービデオの作成を支援します。これにより、HRチームは広範なビデオ編集スキルを必要とせずに、高品質なコンテンツを簡単に生成できます。

HeyGenは、パーソナライズされた従業員オフボーディングビデオを迅速に生成するためのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは、従業員オフボーディングプロセスのためにパーソナライズされたビデオを迅速に生成するためのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを多数提供しています。ロゴや色などのブランディングコントロールを簡単に統合して、一貫した企業イメージを維持できます。

HeyGenはHRチームのために従業員オフボーディングビデオプロセスを自動化するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、テキスト-to-ビデオとナレーション生成機能を通じて、HRチームのために従業員オフボーディングの自動化を支援します。スクリプトを入力するだけで、チームは一貫性のある情報豊富なビデオを効率的に制作し、自動化されたワークフローでオフボーディング体験を向上させます。

HeyGenは、シームレスな知識移転のためにオフボーディングコンテンツを制作する際にブランドの一貫性とデータセキュリティを確保できますか？

HeyGenは、ブランドの一貫性を強化するためにブランディングコントロールを提供し、オフボーディングコンテンツに企業のロゴや色を簡単に組み込むことができます。プラットフォームは、従業員オフボーディングプロセス中の安全でシームレスな知識移転をサポートするために、データ管理のベストプラクティスを備えています。