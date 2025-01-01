育成ワークフロービデオを簡単に作成
リード育成戦略を強化し、リードエンゲージメントを自動化します。AIアバターを使用して魅力的な自動動画を生成し、メールキャンペーンを効果的に強化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
営業チームやカスタマーサクセスのプロフェッショナルを対象にした60秒の説得力のある証言スタイルの動画をデザインし、リード育成におけるパーソナライズされた動画の力を示します。ビジュアルと音声スタイルは温かくプロフェッショナルにし、信頼とつながりを伝えます。HeyGenのAIアバターとリアルなボイスオーバー生成が、すべてのインタラクションを特別で本当に魅力的に感じさせる方法を示します。
デジタルマーケターやメール戦略家向けに、30秒の簡潔な指導動画を作成し、魅力的な自動動画でメールキャンペーンを強化する方法に焦点を当てます。モダンでテンポの速いビジュアルスタイルと明確で情報豊富な音声を採用します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、視覚的に魅力的な育成ワークフロービデオを迅速に構築し、注目を集め、コンバージョンを促進することを強調します。
マーケティングディレクターや需要創出スペシャリスト向けに、50秒の戦略的なケーススタディ動画を開発し、自動化されたリードエンゲージメントを用いた成功したリード育成戦略を紹介します。ビジュアルの美学は洗練され、データ駆動型であり、自信に満ちた権威ある音声で伴います。HeyGenのテンプレートとシーンが迅速なコンテンツ展開をどのように促進し、アスペクト比のリサイズとエクスポートがプラットフォーム全体での多様性をどのように保証するかを示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにリード育成戦略を強化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、育成ワークフロービデオのためのパーソナライズされた動画を簡単に作成できます。この自動化により、リードを引き付け続ける魅力的な自動動画を構築し、リード育成戦略を大幅に強化します。
HeyGenはどのようなAIビデオ生成機能を提供していますか？
HeyGenはテキストスクリプトからプロフェッショナルな動画を作成する高度なAIビデオジェネレーターです。リアルなAIアバターと洗練されたAIボイスアクターを活用してコンテンツを生き生きとさせ、強力な自動化を通じてビデオ作成プロセスを簡素化します。
HeyGenは本当にビジネス向けの動画コンテンツ作成を自動化できますか？
はい、HeyGenは強力な自動化機能を提供し、育成ワークフロービデオを含むさまざまな目的のために魅力的な自動動画を生成できます。この機能により、リードエンゲージメントを自動化し、広範な手作業なしでメールキャンペーンを強化できます。
HeyGenは動画のブランディングとパーソナライズをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをパーソナライズされた動画に組み込むことができます。テンプレートを利用し、自分のメディアを統合することもでき、カスタムAIトレーニングビデオやマーケティングコンテンツに最適です。