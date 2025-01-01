Notionワークスペース紹介ビデオを簡単に作成
AIアバターを使用してNotionワークスペースの紹介を効率化し、魅力的なビデオを作成してオンボーディングとユーザーエンゲージメントを向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーを対象にした90秒のNotionワークスペース紹介ビデオを開発し、業務の効率化を紹介します。このビデオは、モダンでクリスプなビジュアルスタイルと親しみやすいナレーションを持ち、視聴者を基本的なセットアップ手順に導き、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、メモを迅速に魅力的なコンテンツに変換します。
マーケターがチームのNotionワークスペースを紹介する1分間の魅力的なビデオをどのように作成できるか？このダイナミックでアップビートなビデオは、コンテンツクリエーターやマーケティングチームを対象にしており、高エネルギーのビジュアルと説得力のあるナレーションを使用してユースケースを示し、HeyGenの強力なボイスオーバー生成を活用して多言語でのリーチを拡大します。
個人ユーザーやフリーランサー向けに、無料のテキストからビデオ生成ツールを使用して個人のNotionワークスペースを設定する基本を説明する60秒の指導ビデオを作成します。このシンプルでミニマリストなビデオは、励ましのナレーションとソフトなバックグラウンドミュージックを特徴とし、視聴者を初期のステップに沿って簡単にフォローできるビジュアルフローで案内し、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して複雑な編集なしで作成を開始します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてリアルなAIアバターをビデオ用に作成するのですか？
HeyGenは高度なAI技術を活用して、スクリプトから直接リアルな「AIアバター」や「AIスポークスパーソン」を生成します。この革新的なアプローチにより、複雑な撮影や俳優を必要とせずにプロフェッショナルなビデオコンテンツを制作でき、ダイナミックなビデオの作成が非常にアクセスしやすくなります。
HeyGenがさまざまなコンテンツニーズに対して効率的な無料のテキストからビデオ生成ツールである理由は何ですか？
HeyGenは「無料のテキストからビデオ生成ツール」として効率的で、プレーンテキストを魅力的なビデオコンテンツにシームレスに変換します。強力な「AIボイスオーバー」と直感的な編集ツールを使用して、迅速に高品質な「AIトレーニングビデオ」などを制作し、時間とリソースを大幅に節約します。
HeyGenは国際的な視聴者向けにキャプションの自動生成やAI吹き替えを提供できますか？
もちろんです！HeyGenは「キャプションの自動生成」と「AI吹き替え」機能を利用して、ビデオのアクセシビリティとグローバルリーチを向上させます。この強力な機能により、「多言語」でのコンテンツ配信をサポートし、メッセージが多様で世界中の視聴者に響くようにします。
HeyGenはNotionワークスペース紹介ビデオやAIトレーニングビデオの作成をどのように支援しますか？
HeyGenは「スクリプトからのテキストをビデオに変換」する機能とカスタマイズ可能な「テンプレート」ライブラリを通じて、プロフェッショナルな「Notionワークスペース紹介ビデオ」や魅力的な「AIトレーニングビデオ」を迅速に生成するための強力なツールを提供します。「AIアバター」とボイス生成を活用し、教育的でオンボーディングに最適なコンテンツを作成する理想的なソリューションです。