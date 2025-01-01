新入社員向けテクノロジーオリエンテーションビデオを簡単に作成
HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能で、新入社員のオリエンテーションを効率化し、従業員のエンゲージメントを向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員向けに、重要な企業ポリシーと手続きを簡潔に説明する45秒の指導ビデオを作成してください。視覚スタイルは明確で情報豊かで直接的であり、画面上のテキストを使用して重要なポイントを強調し、音声は簡潔で権威あるものにします。HeyGenのAIアバターがこれらのトレーニング資料を提示し、一貫したメッセージングとプロフェッショナルなトーンを確保します。
新入社員がHRテクノロジーと重要なオンラインポータルにアクセスするための30秒のビデオを制作してください。このビデオは、現代的でクリーンで簡潔な視覚スタイルを持ち、ソフトウェアインターフェースの魅力的なビジュアルと落ち着いたガイド音声トラックを組み込んでいます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、会社のリソースを効果的にナビゲートするための関連クリップや画像を迅速に収集できます。
新しいチームメンバーのために、従業員のエンゲージメントを促進し、初期のオンボーディングプロセスをエキサイティングな体験にすることを目的とした90秒のダイナミックなビデオを開発してください。ビデオのスタイルは、活気に満ち、エネルギッシュでパーソナライズされたもので、チームの相互作用の多様なビジュアルとモチベーショナルな音声トラックを特徴とします。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、熱意に満ちた歓迎のナレーションを追加し、新入社員を会社のコミュニティに引き込みます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして従業員のオンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIビデオツールと事前に構築されたテンプレートを活用することで、プロフェッショナルな従業員オンボーディングビデオの作成プロセスを効率化します。これにより、HRチームは新入社員向けに魅力的なビデオコミュニケーションを簡単に制作し、一貫したメッセージを確保できます。
HeyGenのAIアバターは、新入社員向けのテクノロジーオリエンテーションビデオの作成においてどのような役割を果たしますか？
HeyGenのAIアバターは、新入社員向けのテクノロジーオリエンテーションビデオの一貫性のある魅力的なプレゼンターを提供し、企業ポリシーやトレーニング資料を効果的に伝えるのに役立ちます。これらのAIアバターをカスタマイズして、会社の文化を反映し、新入社員のオンボーディング体験をパーソナライズできます。
HeyGenはHRチームが企業のトレーニング資料を自動化し、標準化するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはAIビデオを通じて一貫したトレーニング資料と企業ポリシーの作成を自動化することを可能にします。これにより、新入社員全員が標準化された高品質なビデオコミュニケーションを受け取り、知識の保持を向上させ、オリエンテーションプロセスを効率化します。
HeyGenはオンボーディングプロセス中の従業員のエンゲージメントをどのように向上させますか？
HeyGenはテキストスクリプトをAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを備えたダイナミックなビデオコミュニケーションに変換することで、従業員のエンゲージメントを向上させます。これにより、よりインタラクティブで記憶に残る新入社員オリエンテーションビデオが作成され、新入社員にとってよりポジティブで効果的なオンボーディング体験が実現します。