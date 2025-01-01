新入社員ストーリービデオを作成してインスパイアし、エンゲージする
スクリプトからのテキスト動画を使用して、新入社員向けの魅力的なオンボーディングビデオとパーソナライズされた歓迎メッセージを迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在的な新入社員を対象にした60秒の採用ビデオを開発し、会社内でのキャリア成長に関する魅力的な新入社員のストーリーを伝えてください。このビデオは、HeyGenのAIアバターを活用して明確で魅力的なナレーションを提供し、多様なキャリアパスを強調するダイナミックでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用するべきです。
既存のチームメンバー向けに、新入社員の到着と役割を発表する30秒の簡潔な社員紹介ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンでプロフェッショナル、直接的な情報提供を行い、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を利用して、重要な情報を効率的に提示し、魅力的なビジュアルディスプレイを伴います。
将来の新入社員向けに、90秒の本格的なパーソナライズされたオンボーディングビデオをデザインし、新入社員の旅を通じて典型的な一日や役割を描写し、効果的なストーリーテリング技術を用いてください。ビジュアルアプローチは魅力的で親しみやすく、HeyGenのテンプレートとシーンをうまく活用して物語をシームレスに構築します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして社員オンボーディングビデオの作成を効率化できますか？
HeyGenは直感的なビデオテンプレートとAIアバターを提供し、企業が広範な制作努力を必要とせずにパーソナライズされた社員歓迎ビデオコンテンツを迅速に作成できるようにします。これにより、オンボーディングプロセスが簡素化され、新入社員に企業文化を効果的に紹介できます。
HeyGenは私たちの企業文化に合わせた新入社員ストーリービデオをパーソナライズするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはロゴや色などのブランディングコントロールを使用して新入社員のストーリーをカスタマイズできるため、すべてのパーソナライズされたオンボーディングビデオがあなたの独自の企業文化を反映します。AIアバターとテキスト動画機能を活用して、一貫性のある魅力的な社員紹介ビデオを作成してください。
HeyGenは魅力的な新入社員コンテンツを生成するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキスト動画技術を活用して、スクリプトをダイナミックな新入社員ストーリーや社員歓迎ビデオに変換します。この革新的なアプローチにより、高品質なビデオベースのオンボーディングコンテンツを効率的かつスケーラブルに新入社員に提供できます。
HeyGenは新入社員のオリエンテーションと紹介のために多様なフォーマットをどのようにサポートしていますか？
HeyGenはさまざまなアスペクト比をサポートし、字幕/キャプションや音声生成などの機能を提供しているため、あらゆるプラットフォームに適した多用途な社員紹介ビデオを簡単に制作できます。オンボーディングプロセスのすべての段階に適した魅力的な新入社員ストーリーを効率的に作成できます。