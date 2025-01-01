4

Step 4

フィードバックを収集するために魅力的なビデオをエクスポート

HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、最適なアスペクト比でビデオを仕上げます。これらをチャンネル全体で共有し、ネットプロモータースコアプログラムのために貴重な顧客フィードバックを効率的に収集します。