ネットプロモータープログラムビデオを作成して顧客ロイヤルティを向上

テキストからビデオへの変換を使用して、魅力的でパーソナライズされたビデオを簡単に作成し、顧客ロイヤルティと維持を向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ネガティブな顧客フィードバックを建設的な対話に変える方法は？製品開発チーム向けに60秒の魅力的なビデオを制作し、低いNPSスコアからの一般的な懸念に対処し、落ち着いた理解のある声とクリーンで問題解決型のビジュアルスタイルを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して正確で共感的なメッセージを確保します。
サンプルプロンプト2
ネットプロモータースコアプログラムを明確に紹介し、参加を促すために、マーケティングおよびオンボーディングスペシャリスト向けに30秒の簡潔なビデオを作成し、情報提供と歓迎のビジュアルおよびオーディオスタイルを採用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してプロフェッショナルで使いやすいレイアウトでビデオ作成プロセスを効率化します。
サンプルプロンプト3
顧客維持チーム向けに顧客維持を向上させるための50秒の戦略的フォローアップビデオを開発し、安心感のあるプロフェッショナルなビジュアル美学と自信に満ちた解決志向の声を採用し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、AIツールで生成されたすべてのコミュニケーションで一貫した高品質のオーディオを提供します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ネットプロモータープログラムビデオの作成方法

ネットプロモータースコアプログラムのためにパーソナライズされ、魅力的なビデオを効率的に作成し、顧客ロイヤルティを育み、貴重なフィードバックを収集します。

1
Step 1
パーソナライズされたビデオテンプレートをデザイン
HeyGenの「テンプレートとシーン」を利用して、ネットプロモータースコアプログラムビデオの再利用可能な基盤を作成します。各受取人に対して高度にパーソナライズされたビデオメッセージを可能にするようにテンプレートをデザインします。
2
Step 2
AIで動的なビデオコンテンツを生成
HeyGenの「AIアバター」と「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、ユニークなビデオコンテンツを自動的に生成します。これにより、AIを活用した高度なツールを使用して、ネットプロモータースコア（NPS）プログラムビデオの作成が効率化されます。
3
Step 3
一貫したブランディングを適用
HeyGenの「ブランディングコントロール（ロゴ、カラー）」を使用して、ビデオがブランドアイデンティティを反映するようにします。これにより、すべてのコミュニケーションで一貫したブランディングが維持され、認知度と信頼が向上します。
4
Step 4
フィードバックを収集するために魅力的なビデオをエクスポート
HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、最適なアスペクト比でビデオを仕上げます。これらをチャンネル全体で共有し、ネットプロモータースコアプログラムのために貴重な顧客フィードバックを効率的に収集します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ターゲットを絞ったマーケティングとプロモーション

.

NPSプログラムを宣伝し、新しい回答者を引き付け、顧客満足を強調するための高性能なビデオ広告を開発します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のネットプロモータースコアプログラムを魅力的なビデオで強化できますか？

HeyGenは、ネットプロモータースコアプログラムのためにパーソナライズされたビデオコンテンツを作成し、生の顧客フィードバックを強力で魅力的なビデオに変えることを可能にします。AIを活用したツールがビデオ作成を効率化し、メッセージが深く共鳴し、顧客ロイヤルティを築くことを保証します。

HeyGenは顧客向けのパーソナライズされたビデオフィードバックを作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenはパーソナライズされたビデオ体験の作成を専門としています。AI機能を活用してビデオをカスタマイズし、各顧客とのやり取りをユニークにし、より高い顧客満足を促進します。

顧客維持を向上させるためにHeyGenを使用してビデオを作成する利点は何ですか？

HeyGenはビデオ作成を簡素化し、高品質でプロフェッショナルなビデオを迅速に制作できるようにします。プラットフォームはさまざまなテンプレートとAIアバターを提供し、効果的にオーディエンスとコミュニケーションを取り、顧客維持を向上させるのを容易にします。

HeyGenはすべての顧客フィードバックビデオで一貫したブランディングをサポートしますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのビデオコミュニケーションでロゴやブランドカラーを使用して一貫したビジュアルアイデンティティを維持することができます。これにより、すべてのパーソナライズされたビデオが全体的なマーケティング戦略と完全に一致します。